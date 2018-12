Miley Cyrus bevestigt huwelijk met Liam Hemsworth

De Amerikaanse popster Miley Cyrus is afgelopen zondag in het huwelijksbootje gestapt met de Australische acteur Liam Hemsworth. Op Instagram lieten ze beelden zien van hun intieme trouwfeest.

De geruchtenmolen draaide op volle toeren na foto's op sociale media waarin de 26-jarige Cyrus te zien was in een witte jurk en de 28-jarige Hemsworth in een pak, maar nu heeft het koppel met enkele beelden zelf bevestigd dat ze voortaan door het leven gaan als man en vrouw.

De Wrecking ball-zangeres straalde op haar huwelijksdag in een ivoorkleurige jurk, ontworpen door Vivienne Westwood. De laaguitgesneden halslijn zorgde voor ontblote schouders bij Cyrus, terwijl de losse stof haar de perfecte mogelijkheden gaf om te dansen. Het team van Westwood heeft bevestigd dat ze de jurk opnieuw zullen produceren. Het prijskaartje? 7.500 euro.

Hemsworth ging voor een strak zwart pak met een zwarte das, al maakte hij zijn reputatie als surfer waar door er een paar witte sneakers onder te dragen.

Het koppel leerde elkaar in 2009 kennen op de filmset van The last song, waarna de liefde vanop het scherm ook in de realiteit bleef duren. In 2012 waren ze verloofd, maar die verloving werd een jaar later alweer verbroken. Sinds 2016 vormen de twee opnieuw een koppel.