‘Eigen bedrijf gestart na 150 sollicitaties zonder gesprek’

“Waarom zouden personen met een handicap minder productief zijn dan ‘gewone’ werknemers,” vraagt Truienaar Erik Moniquet zich af. “Er wordt op de werkvloer heel vaak vanuit een zorgende invalshoek gekeken naar personen met een handicap. Het beeld van een gebrek aan zelfredzaamheid bestaat nog altijd. Willen we hen meer activeren op de arbeidsmarkt, moeten we vertrekken van empowerment en verantwoordelijkheid”, zegt de ondernemer die zelf door een handicap aan zijn rolstoel is gekluisterd.

Erik Moniquet uit Sint-Truiden heeft een heel duidelijke visie op de professionele integratie van mensen met een beperking. “Zij vormen een belangrijke groep van potentiële arbeidskrachten die onderbelicht blijft in de problematiek van schaarste op de arbeidsmarkt”, zegt hij.

“In tijden dat werkelijk iedereen broodnodig is, moeten we dringend de perceptie rond personen met een handicap veranderen. Er wordt nog te vaak vanuit gegaan dat zij niet kunnen presteren op het niveau van ‘gewone’ werknemers. De maatregelen die er zijn om deze groep aan het werk te krijgen, gaan zelfs expliciet uit van verminderde productiviteit die gecompenseerd moet worden. Dit houdt natuurlijk in dat er een basisproductiviteit per medewerker, per functie, per niveau en per sector zou moeten gedefinieerd zijn. De toetsing aan zo een ijking gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat meer is, in de media wordt het beeld van de persoon met een handicap die minder kan bijdragen, steeds versterkt. Het kan ook anders.”

Eerlijk

Hij is zelf het beste voorbeeld. Zijn handicap is voor hem geen handicap. “Ik zit in een elektronische rolstoel, maar ik ben niet gehandicapt”, preciseert hij. “Toch is de kans reëel dat ik hierdoor minder kansen heb gekregen om een job te vinden. Na mijn studies in de arbeidssociologie aan de KU Leuven heb ik 150 sollicitaties gedaan. Geen enkele keer mocht ik op gesprek. Ik durf niet zeggen dat het heeft meegespeeld, maar ik ben wel altijd eerlijk geweest over het belang van toegankelijkheid als ze mij in dienst zouden nemen…”

Erik begon uiteindelijk bij het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid, waar hij het schopte tot lid van het directiecomité. In 2015 zette hij dan de stap naar het ondernemerschap. “Het is altijd mijn droom geweest om mijn leven te organiseren volgens mijn standaarden”, vertelt hij. “Een eigen bedrijf (Moniquet & Company is gespecialiseerd in strategisch advies) is daarin een cruciale stap.”

