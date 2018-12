Nieuwe eigenaar voor sterrenrestaurant Da Mimmo

Sterrenrestaurant Da Mimmo in Sint-Lambrechts-Woluwe is overgenomen door Serge Litvine, die al vier andere Brusselse sterrenrestaurants bezit. Dat meldt zakenkrant De Tijd.

Mimmo Zizza houdt het na bijna dertig jaar voor bekeken bij zijn Italiaans restaurant Da Mimmo, dat in 2014 werd bekroond met een Michelinster. Omdat hij kampt met gezondheidsproblemen zocht zijn goede vriend en ondernemer Serge Litvine een overnemer voor het restaurant. Toen die niet onmiddellijk werd gevonden, stapte Litvine zelf naar voren als nieuwe eigenaar.

Litvine, een Belgische ondernemer met Russische roots, zit genesteld in de Brusselse topgastronomie: hij is eigenaar van de restaurants La Villa Lorraine, La Villa in the Sky en La Villa Emily, samen goed voor vier Michelinsterren, en bezit eveneens de helft van de aandelen van tweesterrenrestaurant Sea Grill. Daarnaast runt hij ook een aantal kleinere restaurants.

Da Mimmo heropent op 10 januari de deuren, maar wie nog een tafel hoopt te reserveren, zal geduld moeten uitoefenen. De eerste weken is het restaurant helemaal volgeboekt, aldus de nieuwe eigenaar aan De Tijd.