Aflevering 14 27 december 2018

‘Mijn excuses als ik u met mijn vraag overval, omdat ze mogelijk delicaat is.’ Dat schreef binnenlandredacteur Yves Delepeleire in april 2017 in een mail naar Leen. Hij bereidde voor De Standaard een reeks voor over grensoverschrijdend gedrag in de sport. En hij wist dat Leen – een judoka – een verhaal had.

Leen moest over veel drempels heen om te getuigen. Maar ze deed het. En dat zette veel in beweging. In haar eigen leven en daarbuiten. Anderhalf jaar later zoekt Yves Delepeleire haar opnieuw op. Hoe gaat het vandaag? ‘Zonder dat verhaal had ik de klik niet gemaakt dat erover praten helpt. Erover praten helpt andere mensen.’

Beluister de podcast

Credits voor deze aflevering

Redactie

Dorien Knockaert

Wouter Van Driessche



Stem

Alexander Lippeveld



Montage

Brecht Plasschaert



Audio-productie

Brecht Plasschaert



Muziek

Yuko



Gasten

Leen

Yves Delepeleire



Buitenopnames

Bram Deryckere

Foto

Frede Debrock



