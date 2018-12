‘Arents kan geen deel meer uitmaken van N-VA’

Er is geen toekomst meer voor Joost Arents bij N-VA, zegt Karolien De Roose (N-VA). Door zijn beslissing om Open VLD en Samen aan een meerderheid te helpen, blijft zij als nieuwkomer alleen achter in de oppositie voor N-VA.

Karolien De Roose (N-VA ) is bijzonder zwaar teleurgesteld in de beslissing van partijgenoot Joost Arents om in Ninove in zee te gaan met Open VLD en de partij Samen. Daarmee helpt hij hen aan een meerderheid, waardoor Forza Ninove van Vlaams Belang-parlementslid Guy D’haeseleer, de grote winnaar in Ninove, in de oppositie blijft.

De Roose is nieuw in de politiek, maar dreigt nu plots alleen N-VA Ninove te worden. ‘Uitgerekend Joost Arents heeft me overtuigd om in de politiek te gaan en nu steekt hij me een mes in de rug. Er is duidelijk maar één persoon die je kan vertrouwen en dat ben je zelf. Ik ben enorm ontgoocheld, en ik ben niet alleen.’

De nationale partijleiding zegt in een reactie dat het ‘aan de lokale afdeling is om zich te beraden en de nodige stappen te nemen’. Heeft meneer Arents nog een plaats in N-VA?

‘Ik wil nog samenzitten met de partij, maar wat mij betreft kan Joost Arents geen deel meer uitmaken van N-VA. Wat hij gedaan heeft is een kaakslag voor alles en iedereen, de kiezers in de eerste plaats.’

En die kiezer wou N-VA niet meer in het bestuur?

‘Wij waren de grote verliezer van de verkiezingen. Dat heeft de kiezer beslist. Daarom hebben we terecht gekozen voor de oppositie. Het was niet aan ons om een van beide zijden te depanneren. Wat meneer Arents doet, doet hij uit zuiver opportunisme. Dit heeft niets te maken met het belang van de Ninovieters, wat hij daar ook over mag zeggen. Dat is larie en apekool. Ik ken hem lang genoeg, ik had mijn twijfels en die zijn nu helaas bevestigd.’

En dus moet hij N-VA verlaten?

‘Ja. Er is geen enkele andere partij waar dit geen gevolgen zou hebben. Hij heeft dit allemaal achter onze rug bekokstoofd. Ik kan met die man niet meer door één deur. Het is hij of ik.’

Betekent die de doodsteek voor N-VA in Ninove?

‘Ik zit nu moederziel alleen voor N-VA in de oppositie, maar ik zal trachten om van mij te laten horen en alles doen om N-VA boven water te houden. Maar eenvoudig wordt dat niet, voor mij is dit ook allemaal nieuw. Ik zal me voor 100 procent inzetten.’