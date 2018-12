Ondanks de verkiezingsoverwinning van Forza Ninove - 40 procent van de stemmen - wordt de extreemrechtse partij in Ninove naar de oppositiebanken verwezen door een coalitie van Open VLD en Samen, met steun van N-VA-lijsttrekker Joost Arents. ‘Een zwarte dag voor de democratie’, vindt Forza Ninove-kopstuk Guy D’haeseleer.

‘Deze coalitie is een slag in het gezicht van de Ninovieters, en vooral van de Vlaamsgezinde kiezer’, zei D’haeseleer in De Ochtend op Radio 1. N-VA'er Joost Arents zal de coalitie van Open VLD van huidig burgemeester Tania De Jonge en Samen (de lijst van SP.A, Groen en CD&V) steunen. N-VA Ninove had nochtans eerder expliciet aangegeven voor een rol in de oppositie te kiezen.

Volgens D’haeseleer zet Arents zo 40 procent van de kiezer voor schut, ook een groot deel van zijn eigen partij. ‘Deze man is het niet waard om te besturen, deze aanstelling gaat gewoon over een postje, niet over ideologie.’ Hij zegt dat Arents enkel in de politiek ging om een job te hebben tot aan zijn pensioen. ‘Het is hem vooral om het geld te doen, dit is politiek van het laagste niveau.’

Burgemeester: 'Hebben een sterk project'

Daar is Tania De Jonge (Open VLD), de huidige en toekomstige burgemeester van Ninove, het niet mee eens. ‘Deze coalitie is wel democratisch, we hebben meneer D’haeseleer de kans gegeven om oplossingen te vinden, maar het is hem niet gelukt’, zegt ze op Radio 1. Daarnaast wijst ze erop dat haar eigen partij er ook op vooruitging bij de verkiezingen. Zelf haalde ze ook 2.000 extra voorkeurstemmen in vergelijking met de vorige verkiezingen. ‘Dat is toch een goed resultaat’, vindt De Jonge.

Ook de kritiek op Arents is volgens haar niet terecht. ‘Ik ben dankbaar dat er iemand wil regeren met democratische partijen’, zegt ze. ‘We hebben hard gewerkt aan de inhoud van het project.’

D’haeseleer is niet uit het lood geslagen. ‘Wie denkt me met zo’n manoeuvre het zwijgen kan opleggen, heeft het verkeerd voor.’ Hij hoopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024 een volstrekte meerderheid binnen te halen.

De Jonge zegt de komende bestuursperiode rekening te willen houden met het resultaat van Forza Ninove. ‘Wij gaan proberen het onveiligheidsgevoel weg te nemen.’ Ze gelooft erin dat haar meerderheid, die slechts één zetel op overschot heeft, goed bestuur kan leveren. ‘We hebben een sterk project. Als alle neuzen in dezelfde richting staan kan je wel besturen.’

N-VA: 'Zaak voor lokaal partijbestuur'

De kritiek van D’haeseleer is niet alleen aan Arents gericht. ‘De houding van de nationale partijtop van N-VA stoort me ook mateloos’, aldus D’haeseleer. ‘Ze zijn tegen het cordon sanitair, maar doen er wel aan mee. De Vlaamsgezinde kiezer wordt door de N-VA altijd opgelicht. Ninove is een symbooldossier geworden in verband met het cordon sanitair’, vindt hij.

De nationale N-VA reageert voorlopig enkel kort op de situatie in Ninove. 'Het lokale partijbestuur had na de verkiezingsnederlaag voor de opppositie gekozen en heeft dat recent nog eens duidelijk bevestigd. Meneer Arents gaat in tegen die beslissing. Het is nu aan de lokale afdeling om zich daarover te beraden en in voorkomend geval de nodige stappen te ondernemen.'

Voor Karolien De Roose, de andere N-VA-verkozene in Ninove, is het duidelijk: 'Arents kan geen deel meer uitmaken van N-VA.'