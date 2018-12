Problemen nog niet van de baan in Gent voor ‘Judas De Clercq’

De aanstelling van Sami Souguir als Gentse schepen, in plaats van Christophe Peeters, blijft de liberalen verdelen. Het probleem ligt nu op het bureau van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Alle nog levende voormalige oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open VLD Gent (op Fientje Moerman na) schreven samen een brief aan partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en aan Gents burgemeester Mathias De Clercq om hun ongenoegen te uiten. Ze eisen dat Christophe Peeters schepen wordt in plaats van de aangestelde Sami Souguir. Er kwam geen antwoord op de brief, waardoor het conflict verder aanwakkerde. De Clercq stelde Souguir toch aan als nieuwe schepen van Cultuur.

Volgens Erwin Devriendt, gewezen OCMW-voorzitter in Gent, probeert Rutten het probleem op te lossen. ‘Maar omdat De Clercq het been stijf houdt, is het duidelijk dat zij het niet kan doorbreken,’ zegt Devriendt aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. ‘"Judas De Clercq” handhaaft zijn strategie, waardoor het duidelijk is dat hij in het spel blijft zitten’.

Devriendt is niet alleen met zijn ongenoegen. ‘We gaan het vuur niet doven voor de eer van Christophe Peeters wordt hersteld’, aldus de politicus. Devriendt dreigde er eerder al mee zich af te scheuren van de partij. Hij wacht op een signaal, maar als dat er niet komt, zal volgens hem een grote groep de partij verlaten. Om hoeveel Gentse liberalen het gaat, is niet duidelijk. De oorspronkelijke open brief van Devriendt aan het Open VLD-bestuur was mee ondertekend door Geert Versnick, Frank Wijnakker, Guy Serraes, Sas Van Rouveroij en Catharina Segers, allen voormalige schepenen of OCMW-voorzitters.

Ook het nationaal bestuur staat volgens Devriendt aan zijn kant. ‘Ze zijn bijzonder geschrokken en ze steunen onze brief.’

Klacht

De dissidenten zullen een klacht indienen bij de statutaire commissie. Die moet onderzoeken of de aanstelling van Souguir correct verlopen is. Volgens de briefschrijvers is Souguir namelijk door het bestuur gekozen op basis van ‘een foute en misleidende procedure’. Maar Sofie Bracke, huidig schepen voor Open VLD Gent, verzekert dat de aanstelling wel correct is verlopen. ‘We moeten de bladzijde omslaan en niet blijven meegaan in de verscheurdheid’, aldus Bracke.

Coup

De Gentse fractieleider Sami Souguir stelde zich op 13 december onverwachts kandidaat voor een schepenpost. Hij mikte daarbij niet op de meer haalbare stoel van ­ex-schepen Sofie Bracke, wel op die van de – schijnbaar ongenaakbare – oudgediende, Christophe Peeters. Het verzet tegen Peeters komt vooral uit de sterke afdeling Gent-Zuid, waartoe toemalige voorzitter Mich Daman, Souguir en ook burgemeester Mathias De Clercq behoren.

Daman nam ondertussen ontslag als lokale voorzitter, omdat hij gelobbyd had voor Souguir. Maar hij blijft erbij dat er geen procedurefouten zijn gebeurd. 'De enige fout die ik gemaakt heb, was een stap opzij zetten', reageert hij in De Ochtend op Radio 1. 'Ze gebruiken mijn ontslag als een schuldbekentenis, maar daar is niets van aan. Alles is correct verlopen.'