Johnny Depps dagen als piraat zijn geteld

De geruchten deden al langer de ronde: man overboord bij Pirates of The Carribean. Johnny Depp zou niet langer welkom zijn.

Disney-productiechef Sean Bailey gaf er op de website van The Hollywood ­Reporter een diplomatische draai aan: de Pirates of the Caribbean-films moeten ‘een nieuwe energie en vitaliteit’ krijgen, en ook wel ‘een schop voor de broek’.

Dat zou de opdracht zijn die Rhett Reese en Paul Wernick, bekend als scenaristen van Deadpool, van Disney hebben gekregen voor een nieuwe film in de succesvolle franchise. Wie er dan precies een schop voor zijn broek krijgt, zegt Bailey er niet bij. Maar de geruchten gingen al lang dat Johnny Depp niet meer welkom is voor de zesde Pirates-film, en dit citaat wordt gelezen als pseudo-officiële bevestiging.

Het imago van Depp liep zware averij op door zijn vechtscheiding van Amber Heard. Mogelijk deels daardoor deed Dead men tell no tales, de jongste ­Pirates-film, het aan de kassa slechter dan al zijn voorgangers. Vandaar dat ­Disney opteert voor een reboot.

Depp speelde Kapitein Jack Sparrow in vijf films tussen 2003 en 2017. Op ­eigen ­initiatief zette hij de fictieve 18de-eeuwse ­piraat neer als een permanent dronken dandy, geïnspireerd op rocker Keith Richards. Al snel bleek hij, en niet Orlando Bloom, de ster van de films.