Red Bull dreigt met vertrek uit Formule 1

Als de nieuwe regels van de F1 niet naar de zin zijn van Red Bull dreigt een eventueel vertrek uit de Formule 1. Ze kunnen dan nog altijd verder gaan als partner van Aston Martin met hun Valkyrie prototype dat gebaseerd is op de Le Mans van de toekomst.

Voor de volgende twee seizoenen is Red Bull zeker van de fabrieksteun van Honda maar vanaf 2021 gaan de regels in de F1 weer op de schop en wat er daarna staat gebeuren is nog altijd onduidelijk.



Dr. Helmut Marko van Red Bull stelt dat de toekomst van de Oostenrijkse formatie in de F1 onduidelijk is. De enige zekerheid is dat Red Bull in 2021 geen klantenteam meer wil zijn.



“We hebben een overeenkomst tot 2020,” stelt Marko tegenover ‘Autosport.’ “Als er tegen dan geen overeenkomst is aangaande motoren of geen nieuw Concorde-overeenkomst zal noch Red Bull noch Honda een beslissing nemen.”



“We zullen zeker niet meer afhankelijk worden van iemand anders zoals in het verleden, toen we anderen hebben gesmeekt om beloftes en verklaringen die nooit werden nagekomen.”



“Stoppen is een optie, of iets anders gaan doen in een andere raceklasse.”



Naar een andere raceklasse overstappen is een optie want naast de Formule 1 komt ook het WEC eind 2020 met nieuwe regels op de proppen. Aston Martin heeft zelfs al laten zien hoe het de toekomst van Le Mans ziet.



“Met de Valkyrie zou Le Mans wel eens een optie kunnen zijn met de nieuwe regels. De auto’s waren meteen uitverkocht, dat is goed voor Red Bull-technologies.”



Marko heeft al een leven voor ogen voor Red Bull na de Formule 1, of activiteiten die zich parallel met de F1 afspelen.



“Als er een budgetplafond zou bestaan in de F1 dan zouden we mensen moeten ontslaan. Daar zijn we niet echt in geïnteresseerd, we zouden ze kunnen gebruiken voor andere projecten zoals bijvoorbeeld Le Mans.”



“Het lijkt erop dat we de Valkyrie tegen een aanvaardbaar kostenplaatje zouden kunnen laten rijden in het WEC. Hoewel Red Bull nog nooit aan de vierentwintig uren meedeed is het wel iets dat we overwegen.”



“Het grootste deel van het financiële zou voor Aston Martin zijn want in Le Mans is het altijd de constructeur die wint. Maar het zou wel iets zijn dat in ons plaatje past,” besluit Marko.

