Open VLD en Samen vormen op valreep coalitie in Ninove, dankzij steun N-VA'er

In het Oost-Vlaamse Ninove komt er een coalitie van de partijen Open VLD en Samen, met de steun van N-VA-lijsttrekker Joost Arents. Dat liet Arents woensdagavond weten aan het bestuur van N-VA Ninove. Het omstreden Forza Ninove van Guy D’haeseleer belandt daardoor dus toch in de oppositie.

'Joost Arents heeft zijn handtekening gezet bij Open VLD om zo met Samen de linkse coalitie te depanneren. Dat heeft hij woensdagavond laten weten aan ons bestuur', zegt Karolien De Roose, de tweede verkozene voor N-VA in Ninove, aan Belga.

'Dat is geheel zonder ons medeweten gebeurd. We hadden beslist om consequent door te gaan met de oppositie. Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn enorm onder de indruk. Het zal een coalitie worden dankzij Joost Arents en ik ben diep teleurgesteld. Vandaag was de deadline en moesten de voordrachten voor de kandidaat-schepenen ingediend worden. Als er een voordrachtsakte is, komt er dus geen geheime stemming', vervolgt De Roose.

Zelf zegt Arents aan Het Laatste Nieuws dat hij 'zijn nek wilde uitsteken'. 'Ik wou niet dat Ninove in onbestuurbaarheid terechtkwam. Ik kon niet langer leven met het feit dat Ninove in een impasse zou blijven zitten. Ik heb Guy D’haeseleer tot op het laatste moment de kans gelaten om een coalitie te vormen. Daarna heb ik (huidig burgemster, red.) Tania De Jonge duidelijk gemaakt dat ik niet langer aan de zijlijn wou staan terwijl Ninove in een politiek uitzichtloze situatie verkeert', aldus Arents.

De N-VA'er wordt nog volgens Het Laatste Nieuws drie jaar schepen, en zal daarna ontslag uit de gemeenteraad nemen om zijn mandaat door te geven aan partijgenoot Kurt Van Den Driessche, die niet niet verkozen raakte.

Forza Ninove

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 15 zetels binnenhaalde, slechts twee te weinig voor een absolute meerderheid. Hij vond echter niemand die bereid was met hem een samenwerking aan te gaan, het cordon sanitaire hield stand.

Open VLD haalde in oktober negen zetels en Samen zeven. De huidige burgemeester van Ninove, Tania De Jonge (Open VLD) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen. Met de steun van Arents heeft de coalitie nu dus toch 17 van de 33 zetels binnengehaald. Een erg krappe meerderheid van amper een zetel.