Racing Genk mag als soeverein leider de winterstop in na overtuigende zege tegen AA Gent

Leider Racing Genk duikt de winterstop in met een overtuigende 3-1-zege tegen AA Gent. De Limburgers waren nochtans vroeg op achterstand gekomen door een wereldgoal van Dylan Bronn, maar goals van topschutter Samatta, Dewaest en Heynen bezorgden Genk toch een verdiende overwinning.

De overtuigende zeges in Sint-Truiden en tegen Cercle Brugge hadden AA Gent vertrouwen geschonken en dus wilden de Buffalo’s zich wel eens meten met de beste ploeg van dit seizoen. Ze deden dat opnieuw zonder Chakvetadze, die in Gent gebleven was, en met hetzelfde plannetje als tegen Cercle Brugge. De hele ploeg moest druk zetten. Om die reden was ook weer de jonge, hongerige wolf David op de tien geplaatst.

Racing Genk, nog steeds zonder de geblesseerde Trossard, had het daar moeilijk mee een de frustratie in de Luminus Arena liep voor rust soms hoog op. AA Gent zat er kort op en probeerde zo te vermijden dat Genk in zijn spel kwam. De thuisploeg vond dat ref Wim Smet vaker moest fluiten. Vooral op het middenveld, waar Malinovskyi geschorst was, had Genk moeite om voet aan de grond te krijgen. Esiti gebruikte zijn power om de Limburgers het voetballen te beletten.

AA Gent nam ook op het scorebord een droomstart. Bronn kwam inschuiven en combineerde met Yaremchuk. Toen hij de bal terugkreeg, haalde de Tunesische verdediger loeihard uit met links: 0-1. Bronn kwam zo weer op gelijke hoogte van collega-centrale verdediger Rosted met vijf competitietreffers. Jonathan David had na zeventien minuten de 0-2 aan de voeten, maar miste.

Het plannetje van AA Gent klopte, maar de uitvoering was niet helemáál perfect. En daar kom je tegen een ploeg als Genk niet ongestraft mee weg. Halfweg de eerste helft vergat Dompé mee te lopen met Maehle, waardoor het kaartenhuisje van druk zetten in elkaar stuikte. Maehle had alle ruimte om vanaf rechts de perfecte voorzet te trappen. Daar kwam nog eens een communicatiefout tussen Thoelen en Rosted bovenop. De Gentse doelman kwam om de voorzet te plukken of weg te boksen, maar ook Rosted ging voor de bal en kopte hem over zijn eigen doelman pardoes voor de trefzekere voeten van Samatta. Die aarzelde niet en trapte zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen tegen de netten.

Herboren Genk na rust

Genk-coach Philippe Clement had zijn spelers bij de rust opgepompt en over de problemen van de eerste helft geholpen, want ze kwamen een stuk weerbaarder er agressiever uit de kleedkamer. Na amper twee minuten kopte Dewaest een vrije trap van Pozuelo binnen. De Genk-verdediger kwam met zijn hoofd laag ingevlogen voor Bronn de bal kon wegtrappen. Amper vijf minuten later had Heynen de Buffalo’s al helemaal kunnen uittellen. Hij werd bediend door Ndongala en had de hoek voor het uitkiezen, maar trapte tegen een Gentenaar.

AA Gent kon het niet meer belopen en moest ook meer risico’s nemen. De Buffalo’s moesten bovendien twee sterkhouders wisselen: Bronn en Odjidja. Beiden leken last te hebben van de hamstrings.

Terecht rood

Een herboren Genk brak talloze keren gevaarlijk uit, maar het nekschot bleef uit. AA Gent bleef zo uitzicht houden op een punt, tot Rosted bij een van de Genkse uitbraken de doorgebroken Ndongala neerhaalde. Geen discussie, Smet had geen andere keus dan rood te trekken.

AA Gent moest daardoor het slot met tien man afwerken. Thoelen zweefde een vrije trap van Pozuelo uit doel, maar net voor het ingaan van de laatste vijf minuten maakte Heynen dan toch de 3-1. Over en out. Racing Genk sloot een fantastisch 2018 met een knal af. AA Gent sluit 2018 af buiten de top zes en maakt betere voornemens voor 2019.