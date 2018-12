De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag Amerikaanse troepen in Irak bezocht. Het allereerste bezoek van Trump aan een conflictzone komt er vlak nadat hij aankondigde om troepen terug te trekken uit Syrië en Afghanistan.

Trump landde woensdag met de Air Force One op de Al Asad luchtmachtbasis, ten westen van Bagdad, samen met first lady Melania Trump, een legertje veiligheidsagenten en een groep journalisten. Ze bleven een drietal uur in de militaire basis. Daarna vervolgde de reis naar de militaire luchtbasis in Ramstein, Duitsland.

De Amerikaanse president kreeg de laatste tijd her en der de kritiek te horen dat hij twee jaar na zijn inauguratie nog steeds geen strijdkrachten in een conflictgebied was gaan bezoeken, een traditie die onder Bush en Obama is ontstaan. Zeker nadat Trump vorige maand een herdenkingsplechtigheid ter ere van de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk had laten schieten wegens hevige regen, zwol die kritiek aan.

De Amerikaanse troepen in Irak trainen er het Irakese leger, dat momenteel vooral verwikkeld in is de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Volgens het Amerikaanse leger zijn er zo’n 5.200 mankrachten in het land actief.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 december 2018

Groene camouflagevest

Het onaangekondigde bezoek van Trump aan Irak lijkt echter vooral bedoeld om de aandacht af te leiden van de consternatie rond zijn beslissing om alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië, en de helft van alle 14.000 soldaten weg te halen uit Afghanistan. Na kritiek van James Mattis, minister van Defensie, op dat besluit, zette Trump die vervroegd aan de deur. Maar ook de Amerikaanse bondgenoten in de strijd tegen terreur kijken verbouwereerd toe.

Tijdens zijn bezoek aan Irak verdedigde Trump evenwel zijn controversiële beslissing. De Amerikaanse president blijft er namelijk bij dat IS verslagen is. ‘We willen vrede. De beste manier om dat te bereiken is door kracht uit te stralen’, sprak Trump, gekleed in een groene camouflagevest. ‘Een deel van de soldaten kan nu terug naar huis, naar hun families. Onze aanwezigheid in Syrië was nooit bedoeld om permanent te zijn.’

Politieagent van de wereld

Een vertrek uit Irak is echter nog niet aan de orde, antwoordde Trump op vragen van de meegereisde journalisten. ‘Al zullen de landen in deze regio ook de lasten moeten beginnen dragen. Ze zullen zelf het werk moeten beginnen doen, en daar ook voor moeten betalen. De Verenigde Staten kunnen niet de politieagent van de wereld blijven’, zei hij tegen journalisten.

‘Het is tijd deze jonge mensen hier weg te halen’, besloot Trump. ‘Ik heb al te veel brieven moeten sturen naar ouders waarin stond dat hun zoon of dochter is gedood. Ik hou er niet van zulke brieven te moeten versturen, en ik doe het al veel te lang.’