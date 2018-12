Geld van De Warmste Week moet nog gestort worden: ‘Elk jaar moeten we mensen aanmanen’

Met 17.286.122 euro werd een recordbedrag ingezameld voor De Warmste Week, maar nu moet dat geld nog bij de goede doelen belanden.

Een stevige geldstroom is het, die zeventien miljoen euro die met 12.495 acties is ingezameld tijdens De Warmste Week. De VRT laat die stroom in goede ­banen leiden door de Koning Boudewijnstichting. Die keurt ook de goede doelen van De Warmste Week goed: het moet om vzw’s gaan, ze moeten in Vlaanderen of Brussel gevestigd zijn en ze moeten zich inzetten voor de levenskwaliteit van anderen. De stichting ontvangt de ­opbrengst van de acties en stort het geld vervolgens door naar de goede doelen.

Twee rondes

Volgens Erika Racquet van de Koning Boudewijnstichting krijgen de goede doelen over een maand hun eerste centen: ‘Eind januari is er een eerste ronde ­uitbetalingen. De tweede ronde volgt in de tweede helft van ­februari.’

Maar de Koning Boudewijnstichting kan natuurlijk pas geld naar een goed doel doorstorten als het geld voor dat goede doel op de rekening staat: ‘We moedigen iedereen aan om het geld zo snel mogelijk te storten. Heel wat organisatoren van acties hebben dat al gedaan en de ervaring leert dat het altijd wel in orde komt, maar elk jaar moeten we mensen vriendelijk aanmanen om het geld door te storten. Meestal is die laattijdigheid te wijten aan verwarring. Veel van die acties zijn op poten gezet door losse ­samenwerkingen zonder veel structuur. Het gebeurt soms dat één persoon denkt dat de ­andere het geld ging doorstorten, terwijl die andere het omgekeerde denkt.’

De eerste week na de kerst­vakantie loopt sowieso een pak geld binnen bij de Koning Boudewijnstichting. Mensen keren ­terug van vakantie en brengen hun administratie in orde. Ook de scholen gaan weer open en die zijn verantwoordelijk voor heel veel acties. ‘Stort het gewoon zo snel mogelijk door’, zegt Racquet, ‘dan belandt het nog zo snel bij de goede doelen.’