CD&V pleit voor forse uitbreiding van medicinaal gebruik cannabis

Ruim drie jaar nadat België voor het eerst het gebruik van een spray toeliet, pleit CD&V voor een forse uitbreiding van het medicinale gebruik van cannabis.

Ook mensen met ALS en epilepsie hebben er baat bij, zegt Kamerlid Els Van Hoof. Ze dient in januari een resolutie in die onder andere vraagt dat de federale overheid investeert in onderzoek naar het gebruik van medische cannabis en cannabisolie erkent als geneesmiddel.

‘Er bestaat afdoende wetenschappelijk bewijs dat medicinale cannabis de symptomen van een ziekte als ALS kan verminderen’, zegt Van Hoof. De ziekte gaat gepaard met zware pijn en spasmen. In ons land lijden er zo’n duizend patiënten aan. ‘Om het leefbaar te houden gebruiken velen van hen nu al cannabisolie, die ze in het buitenland halen. Maar bij ons is de olie verboden, dus ook de import ervan is illegaal. Bovendien is er amper controle op de samenstelling.’

Niet recreatief

CD&V stelt een dubbele uitbreiding voor. Enerzijds een legalisering van cannabisolie (of CBD-olie), met name voor mensen met multiple sclerose (MS) en ALS, en voor kinderen met een specifieke vorm van epilepsie. Daarnaast wil de partij ook een toelating voor ALS-patiënten om Sativex te gebruiken, een mondspray die sinds 2015 onder strikte voorwaarden legaal is voor wie MS heeft.

Van Hoof benadrukt dat CD&V geen voorstander is van de legalisering van het recreatieve gebruik van cannabis. De spray en de olie zijn afgeleide producten die maar een paar procent THC bevatten, de stof die een roes opwekt en verslavend is.