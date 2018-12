Leger houdt tweede C-130 aan de grond na 45 jaar dienst

Het Belgische leger heeft een tweede transportvliegtuig C-130H Hercules uit omloop gehaald in de omschakeling naar de Airbus A400M Atlas, die vanaf 2020 wordt opgeleverd. Dat heeft defensie woensdag bekendgemaakt.

Het vliegtuig wordt sinds vrijdag 21 december niet langer gebruikt, nadat het 45 jaar lang werd ingezet. Het toestel had nood aan een groot onderhoud, wat een lang en duur proces is, stelt de luchtcomponent aan Belga.

In december 2017 werd al een eerste C-130 uit omloop gehaald. De Belgische vloot doet het nu nog met negen C-130’s, die worden gebruikt voor tactisch transport door het 20ste smaldeel van de 15 Wing Luchttransport in Melsbroek. In 1972 heeft België een vloot van twaalf van de toestellen gekocht, die gebouwd worden door het Amerikaanse Lockheed Martin.

Op termijn wordt de hele vloot - in totaal goed voor 250.300 vlieguren - uit omloop genomen. Ze worden vervangen door de A400M van Airbus. Vanaf 2020 worden er daarvan acht opgeleverd.

De C-130’s worden zowat overal ter wereld gebruikt, maar voornamelijk in Afrika. Daar worden ze ingezet voor humanitaire missies of voor missies van de Verenigde Naties.