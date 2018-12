Winkelcentrum Gent Zuid ontruimd wegens mazoutlek

De hulpdiensten kregen rond 17 uur de melding van een 'indringende gasgeur' in het winkelcentrum aan het Woodrow Wilsonplein. Uit voorzorg werd beslist het gebouw meteen te ontruimen. Enkele honderden mensen werden geëvacueerd.

Uiteindelijk blijkt er geen sprake te zijn van een gaslek. De brandweer vermoedt dat de geur wordt veroorzaakt door een lek in een stookolietank in een technische ruimte van het winkelcentrum. 'Onze ploegen zijn ter plaatse de oorzaak aan het zoeken, maar hebben die nog niet gevonden', laat de brandweer weten.

Aangezien het niet om een gaslek gaat, 'is er dus geen gevaar', meldt de brandweer nog. Wel zal de hinder nog enige tijd voortduren: het volledige gebouw zal worden verlucht.

Update: Het gaat om een mazoutgeur. Onze ploegen zijn ter plaatse de oorzaak aan het zoeken, maar hebben die nog niet gevonden. Er is geen gevaar. De interventie kan wel nog even duren. Nadat we de oorzaak van de geur vinden, zullen we namelijk nog het hele gebouw ventileren.