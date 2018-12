Dolle acht minuten leveren KV Kortrijk zege op in derby tegen Zulte Waregem

Alweer een opdoffer. En wat voor een. Essevee leidde met 0-2 bij aartsrivaal KV Kortrijk, maar dan stortte Zulte Waregem in elkaar als een kaartenhuisje. In acht minuten zorgden Mboyo met twee goals en Lepoint voor een 3-2-voorsprong. Chevalier zette de kers op de taart en tekende voor de 4-2.

Het heeft wel iets, dat kerstvoetbal. Zeker als er dan ook een derby op het menu staat. Zulte Waregem kon bij winst met een gerust gemoed de break ingaan. KV Kortrijk wou na drie gelijke spelen op rij nog eens de smaak van een overwinning proeven.

Toch was het povertjes wat we in de eerste helft kregen te zien. Het waren ook twee teams die ietwat vertimmerd waren. Yves Vanderhaeghe moest het zonder de gekwetsten Kumordzi en Van Der Bruggen doen. Lepoint en Charisis waren de vervangers. Stojanovic zat op de bank ten voordele van Avenatti. KVK koos voor een zeer aanvallende aanpak want ook Ezekiel, Ouali en Mboyo stonden aan de aftrap. Bij Essevee was De Pauw gekwetst, Heylen keek toe vanaf de zijlijn. Zowaar Nissilä kreeg nog eens een kans. Baudry kwam terug uit schorsing.

Voor de pauze was het spel slordig en grote kansen waren er niet echt. Harbaoui kon eens koppen. Ezekiel drukte eens af, maar deed dat veel te slap. Organisatorisch stond het goed bij de Kerels. Essevee geraakte er niet door. Kortrijk bracht aanvallend veel te weinig. Uit het niets kwam Zulte Waregem op voorsprong via Nissilä. De Fin werd aangespeeld door Bjordal. Na de rust kwam Essevee zelfs 0-2 voor nadat Faik een vrije trap proper over de muur liftte.

Foto: BELGA

Gatenkaas

En dan gebeurde weer wat zich al zo vaak afspeelde bij Essevee. Mboyo werd eerst nog afgestopt door Bossut, maar even later was het wel raak. De ingevallen Chevalier lanceerde zijn spitsbroerder en Petit Pelé miste niet. Weer Mboyo verlengde een vrijschop en vond Lepoint. Die werkte koeltjes af. Een minuutje later stond het al 3-2. Mboyo lachte met de verdediging van Essevee die er als gatenkaas uitzag.

De Boeren probeerden nog de bakens te verzetten door het inbrengen van Bedia en De fauw, maar dat mocht niet meer baten. In de absolute slotfase kon Chevalier net als in de heenmatch zijn doelpuntje meepikken na mistasten van Bürki.

“En de Boeren, de Boeren, de Boeren zijn kapot”, weerklonk in het Guldensporenstadion. Het is een mooie Kerst geworden voor de supporters van KVK.

Francky Dury verliest zo voor de derde keer dit seizoen van KV Kortrijk. De coach van Essevee haalt niet het vooropgestelde doel van 21 punten. Daarvoor had hij een gelijkspel nodig. Operatie redding gaat na de winterstop gewoon verder. Yves Vanderhaeghe heeft nog eens een overwinning beet na drie draws en staat met 28 punten stevig in de middenmoot.