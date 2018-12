Antwerp bibbert tegen Moeskroen, maar hijst zich opnieuw naast Club

Na de nul op zes tegen Waasland-Beveren en Club Brugge heeft Antwerp het jaar afgesloten met een thuisoverwinning tegen Moeskroen (2-1) na twee goals van Dieumerci Mbokani. De Great Old gaat zo als derde in het klassement het nieuwe jaar in.

Moeskroen-trainer Bernd Storck koos voor de elf die afgelopen zaterdag Anderlecht hadden geklopt. Zijn Antwerp-collega Laszlo Bölöni bracht na de blamage tegen Club Brugge vier nieuwe spelers aan de aftrap. Rodrigues, Bolingi, Hairemans en Lamkel Zé. Grootste slachtoffer van de vijf tegendoelpunten werd Jelle Van Damme, maar volgens Laszlo Bölöni was dat omdat “hij vermoeid is”.

Net op het moment dat Antwerp onder luidkeels gejoel van de Bosuil volle bak druk zet op de verdediging van Moeskroen, zet doelman Jean Butez met een hakje in zijn kleine (!) rechthoek Dieumerci Mbokani in de wind. Lefgozer.

Dat kan ik beter, moet Geoffry Hairemans gedacht hebben. Tot drie keer toe zette hij in de eerste twintig minuten een speler in de wind met een hakje. Bij de derde poging leverde dat ook de eerste grote kans op voor Antwerp. Juklerod haalde de achterlijn, maar in plaats van de bal af te leggen op Rodrigues trapte hij zelf op Butez.

Hoog niveau Hairemans

Hairemans genoot zichtbaar van zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 2 september. Al van voor de wedstrijd scandeerde de Antwerp-aanhang zijn naam waardoor ‘Geoffke Deurne-Noord’ met veel vertrouwen stond te voetballen. Op één slechte pass op Haroun en een keer gevaarlijk balverlies na haalde hij een hoog niveau. Het was niet toevallig op een pass van hem dat de Moeskroen-doelman een strafschopfout beging op Dieumerci Mbokani. Lardot had het niet gezien, maar de VAR wel. Mbokani schoot de 0-1 binnen vanop de stip.

Moeskroen liet voor rust alleen een vrijschop van Vojvoda noteren, bij Antwerp schoot Rodrigues nog op Butez. Na de rust ging Antwerp en vooral Geoffry Hairemans op z’n elan verder. Al werd het nummer tien wel een assist ontnomen toen Bolingi er in slaagde om zijn perfecte voorzet voor open doel nog over te schieten. Hairemans maakte zich kwaad. Begrijpelijk als de kritiek van je trainer steeds is dat je te weinig statistieken kan voorleggen. Toch had Hairemans ook weer een aandeel in de 0-2. Hij speelde Haroun mooi vrij en in de uitloper van die aanval kopte Mbokani op voorzet van Yatabaré zijn tweede van de middag tegen de touwen.

Aansluitingstreffer

Match gespeeld, leek het. Maar op een corner zorgde invaller Mbombo voor de aansluitingstreffer. Antwerp kroop daardoor helemaal naar achteren. Zeker toen Laszlo Bölöni er met Jelle Van Damme nog een verdediger extra op gooide. Wat later kwam Moeskroen nog dicht bij de gelijkmaker, maar Mbombo werkte slecht af. Ondanks dat Antwerp over bijna de hele wedstrijd controle had, kwam het zo toch nog in moeilijkheden in het slot.