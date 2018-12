STVV ziet af bij Oostende, maar pakt alsnog een punt na incidentrijke wedstrijd

KV Oostende en STVV hebben de buit gedeeld op tweede kerstdag. STVV ging prima van start en kwam al vroeg 0-1 voor. Jordan Botaka liet vanop de stip de kans liggen om er 0-2 van te maken, waarna Oostende de match in handen nam. Rond het halfuur was er de gelijkmaker, na de pauze bleef Oostende baas maar doelpunten vielen er niet meer: 1-1 was de eindstand.

Naar slechte gewoonte begon KV Oostende de wedstrijd met een heel vroege achterstand. Asamoah stuurde de bal volledig in de verkeerde richting en het schot week ook nog af. Zo landde het leder voor de voeten van Botaka, die dankte voor dat geschenk. Dutoit, die van coach Verheyen de voorkeur op Ondoa had gekregen, moest al in de vierde minuut de bal uit zijn netten rapen. KVO wou snel de schade herstellen. Zivkovic rushte op rechts en schoof de bal naar Boonen, die echter zijn kompas vergeten was.

De eerste helft was halverwege en ref Van Damme floot een strafschop voor de Kanaries na een fout van Milovic op Kamada. Faes liet de Japanner ongehinderd met de bal dreigen. Milovic haakte hem op de lijn en natuurlijk ging het leder dan op de stip. Botaka had duidelijk geen zin in twee kerstgeschenken. Onwaarschijnlijk nonchalant schoof hij de bal over de grasmat recht voor zich naar doel. Dutoit kamde even zijn haar en raapte daarna het slappe balletje op. Een penalty als blooper-kandidaat. Het was trouwens de derde strafschop die Van Damme voor de Kanaries blies. Sint-Truiden had verzuimd de score te verdubbelen en moest KVO op het halfuur naast zich dulden. De bedrijvige Canesin zwiepte het leder voor doel waar De Bock aan de eerste paal netjes knikte. De Bocks eerste seizoenstreffer was goed voor de eindstand, maar dat wisten we aan het halfuur natuurlijk nog niet.

Na de rust had KVO zin om de Kanaries te pluimen. Met de restjes van de kerstkalkoen in de maag gingen ze de hele tweede helft op zoek naar ander gevogelte. Alleen in de eerste minuut gunden ze Kamada een kansje. Na nauwelijks tien minuten werd Zivkovic in de grote rechthoek door De Norre gehaakt. Zo leek het toch voor iedere Oostendenaar. Ref Van Damme beoordeelde de tussenkomst als geen fout. Hij riep ook niet de medewerking van de VAR in. Het VAR-team zat overigens niet in een busje omdat er onvoldoende busjes waren bij zoveel matchen op Tweede Kerstdag. De video-ploeg volgde het duel vanuit een kleedkamer in het stadion.

Iets later vlamde Canesin op de vuisten van Steppe en in de rebound knalde uitblinker Vandendriessche de bal voorlangs. De middenvelder had ergens een Truiense hand bij het leder opgemerkt en wou een tussenkomst van de VAR. Ref Van Damme bestrafte Vandendriessche echter met geel voor zijn protest. Vandendriessche stond scherp en trapte twee minuutjes later de bal op de tweede paal. Nog enkele minuten later vloog de bal toch in de netten van Steppe. Aan de tweede paal verlengde Boonen een voorzet van Faes. Boonen stond echter duidelijk in buitenspelpositie en het doelpunt werd dan ook afgekeurd. Eén keer dreigde STVV nog. Dutoit verschroeide zijn vingertoppen bij een schot van De Norre.

KV Oostende bleef het spelbeeld bepalen maar geen enkele van de geelbloezen kon de score veranderen. Ook niet in de vijf minuten toegevoegde tijd. De Kanaries lieten zich niet pluimen en blijven in de top-zes. De Kustboys blijven in de tweede kolom kamperen.