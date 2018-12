Het hing in de lucht, maar is nu officieel. Japan stapt uit de International Whaling Commission en hervat vanaf juli commerciële walvisvangst.

1. Wat heeft Japan nu beslist?

In 1982 besliste de International Whaling Commission (IWC), een internationaal orgaan dat de jacht op walvissen probeert te reguleren, tot een moratorium op commerciële walvisjacht. Enkel voor wetenschappelijke walvisvangst en voor walvisvangst binnen een ‘inheemse cultuur’ werd een uitzondering gemaakt. Noorwegen maakte toen al bezwaar en blijft sinds 1993 jagen op walvissen voor commerciële doeleinden. IJsland maakte initieel geen bezwaar maar begon in de jaren 2000 toch weer met commerciële walvisvangst.

In 2014 oordeelde het Internationaal Gerechtshof nog dat het ‘wetenschappelijke’ programma van Japan niet wetenschappelijk is. Foto: epa-efe

Ook Japan had in 1982 bezwaar tegen het moratorium, maar moest na druk van de Verenigde Staten inboeten. Sindsdien voerde het de wetenschappelijke walvisvangst op. Critici zeggen dat Japan de uitzondering voor wetenschappelijke walvisvangst heeft misbruikt om via een achterpoortje te blijven jagen. Walvisvlees komt er uiteindelijk op de markt terecht. Een internationaal comité dat bedreigde flora en fauna beschermt (Cites), oordeelde nog in oktober dat Japan daarmee internationale regels overtreedt. In 2014 oordeelde het Internationaal Gerechtshof nog dat het ‘wetenschappelijke’ programma van Japan niet wetenschappelijk is.

De beslissing van Japan hangt dus al jaren in de lucht. In september stelde Japan voor om de jacht op sommige soorten, zoals de Japanse dwergvinvissen, te heropenen. Het kiest nu voor de vlucht vooruit. De regering heeft beslist om uit de IWC te stappen, zich niet langer aan het moratorium te houden en dus de commerciële walvisvangst openlijk te hervatten.

2. Waarom wil Japan zo graag op walvissen jagen?

Walvis was in Japan vooral een oplossing voor een gebrek aan vlees. Foto: reuters

Het is duidelijk dat walvisvlees vandaag maar een beperkt deel uitmaakt van de Japanse eetcultuur. De piek in walvisconsumptie lag tussen 1940 en 1970 als oplossing voor vleestekort na de Tweede Wereldoorlog. Kort na de oorlog bestond de helft van de Japanse vleesconsumptie uit walvisvlees. Sindsdien is die situatie sterk veranderd: op het hoogtepunt consumeerde het land 200.000 ton per jaar, nu is dat maar 5.000 ton. De Japanse overheid zegt dan weer dat walvis eten onderdeel is van de Japanse cultuur.

De beslissing heeft meer te maken met culturele trots en ongenoegen. Japan wil niet dat Westerse landen hen bevelen wat te doen en laten. Japan vindt trouwens dat het jagen op walvissen kan samengaan met een goed werkend ecosysteem en dat bepaalde soorten talrijk genoeg zijn om jacht te kunnen verduren.

3. Hoe staat het met de walvisvangst vandaag?

De walvisvangst gaat al lang mee. In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw zag men in dat bepaalde soorten zoals de blauwe vinvis of de potvis met uitsterven bedreigd werden. Na de Tweede Wereldoorlog werden wel enkele afspraken gemaakt, maar de walvisvangst bereikte een piek in de late jaren zestig. Sindsdien daalt de vangst door regulering, een gedaalde vraag en een door overbevissing verstoord aanbod.

Vandaag jagen IJsland en Noorwegen openlijk op walvissen met het oog op verkoop en consumptie, los van de vangst door inheemse culturen. In IJsland wordt vooral gejaagd op dwergvinvissen en gewone vinvissen. Zowel voor Noorwegen en IJsland halen autoriteiten dezelfde argumentatie boven: het behoort tot de cultuur en het traditionele eetpatroon.

De laatste cijfers dateren uit 2016 (zie grafiek). Noorwegen en Japan zijn de grootste walvisvangers, met elk een kleine 600 walvissen per jaar. Voor Japan is dat onder de vlag van ‘wetenschappelijke vangst’. In totaal neemt de walvisvangst onder wetenschappelijke naam een hoge vlucht. Illegale walvisvangst, zoals in Zuid-Korea is niet meegerekend in de cijfers.

4. Zijn de walvissen nog altijd bedreigd?

Ja en nee, want dat hangt af van soort tot soort. Volgens de IWC is er geen enkele walvissoort uitgestorven en is een aantal walvissoorten nu bezig met herstellen. Een belangrijke walvissoort die bedreigd is, zijn de narwallen. Volgens WWF is niet de jacht, maar de klimaatverandering de grootste bedreiging voor deze soort. De blauwe vinvis is ook nog altijd bedreigd: er zouden tussen de 10.000 tot 25.000 exemplaren van zijn. Maar ook hier is de jacht niet de grootste bedreiging, wel klimaatopwarming. De gewone vinvis is dan weer wél bedreigd door de jacht.

De dwergvinvis, de soort waar Japan graag op wil jagen, is niet bedreigd. In het verleden lieten walvisjagers ze eerder links liggen door hun kleine grootte.