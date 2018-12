Doorrekening verkiezingsprogramma’s wordt ‘bizarre’ oefening

Bij de komende verkiezingen zouden alle partijprogramma’s helemaal doorgerekend worden. Die belofte werd door de politieke partijen al gemaakt in 2014, vlak voor de vorige verkiezingen. De doorrekening van de verkiezingsprogramma’s werd zelf op 22 mei 2014 wettelijk vastgelegd. Die wet kwam er nadat De Standaard, VRT en De Tijd in ‘Rekening 14’ samen met de KU Leuven voor bepaalde thema’s de effecten van de verkiezingsbeloftes becijferde. Maar het Planbureau, dat de opdracht moet uitvoeren en daarvoor extra mankracht kreeg, waarschuwde al onmiddellijk dat een volledige berekening onhaalbaar is.

Vijftig maatregelen per partij

Inez De Coninck (N-VA). Foto: belga

‘Er is heel lang gepingpongd’, zegt Inez De Coninck (N-VA), voorzitster van de werkgroep Politieke Partijen die instond voor de concretisering van de doorrekening. ‘De politieke partijen vroegen aan het Planbureau om te testen wat haalbaar was op basis van de wet, terwijl het Planbureau aan de politieke partijen extra geld en middelen vroeg en wilde weten hoe de politieke partijen de doorrekening zagen.’

Uiteindelijk werd de wet aangepast en het toepassingsgebied ingeperkt. Alleen politieke partijen actief in de Kamer kunnen hun programma laten doorrekenen. Zij mogen drie tot vijf clusters laten doorrekenen. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over fiscaliteit, pensioenen, klimaat of gezondheidszorg. Achter elk van die clusters mogen tot tien concrete maatregelen schuil gaan. ‘Tot vijftig maatregelen per partij moeten we aankunnen’, liet Jan Verschooten van het Planbureau eerder al weten. Maar ze kunnen er evengoed slechts eentje per cluster laten doorrekenen.

De studiediensten van de politieke partijen kregen de afgelopen weken toelichting van het Planbureau over de werkwijze. Tegen februari moeten zij aan het Planbureau laten weten wat ze graag doorgerekend zien. ‘Elke zichzelf respecterende partij zal daar correct mee omgaan en prioriteiten doorgeven die echt prioriteiten zijn met budgettaire impact’, zegt De Coninck. Midden maart krijgen de verschillende partijen dan een ontwerp van de doorrekening van hun programmapunten waarop ze dan nog kunnen reageren tot midden april. Op 26 april, een maand voor de verkiezingen, wordt de doorrekening dan bekendgemaakt.

Politiek spel

‘Wat we laten doorrekenen is een heel strategische oefening waar we nog niet uit zijn’, laat een directeur van een studiedienst weten. ‘We hebben ook helemaal geen zicht op wat andere partijen zullen laten berekenen. En het lijkt evident dat je laat doorrekenen wat je als partij belangrijk vindt. Maar je weet niet waar het Planbureau met zijn berekeningen zal uitkomen. Soms zijn over je voorstel al berekeningen gemaakt door bijvoorbeeld een universiteit en kan het interessanter zijn om die gewoon te gebruiken in de campagne. Het Planbureau kan bovendien niet alles berekenen.’

‘Eerlijk, ik ben niet helemaal op mijn gemak’, klinkt het bij een andere studiedienst. ‘Het zal echt een politiek spel worden van wat je laat doorrekenen en wat niet. Maar het resultaat zal sowieso niet vergelijkbaar zijn, hoewel de media dat allicht toch zullen proberen. Het risico is groot dat appelen met peren zullen vergeleken worden.’

Bij het Planbureau is vandaag niemand bereikbaar.

Partijen kunnen echt met de berekeningen beginnen spelen en bijvoorbeeld de mooie voordelen van een belastingverlaging in de verf laten zetten, maar niet laten doorrekenen wat de effecten zijn van de maatregelen die nodig zijn om het begrotingsgat door die verlaging opnieuw te dichten. Een globaal zicht op de kostprijs en effecten van een programma wordt heel moeilijk.

Bij ‘Rekening 14’ werd becijferd wat partijen voorstelden rond strikt omschreven thema’s. Bijvoorbeeld hoe ze de nieuwe kinderbijslag zagen. Dat was zeker geen exhaustieve oefening, maar de berekende thema’s waren wel goed vergelijkbaar tussen de verschillende partijen.

Geen Vlaamse berekening

Een tweede handicap is dat het Planbureau alleen berekeningen zal maken over federale materies. Maar laat net in ons ingewikkelde land heel wat maatregelen bevoegdheidsoverschrijdend zijn en verdeeld over de federale en regionale overheden. Denk maar aan de arbeidsdeal die de vorige regering doorvoerde. Het Planbureau kan bovendien niet zomaar van regionale databanken gebruikmaken, mocht ze die nodig hebben voor bepaalde berekeningen.

Robrecht Bothuyne (CD&V). Foto: belga

Een doorrekening van de Vlaamse verkiezingsprogramma’s komt er sowieso niet. Daarover is ook nooit decretaal iets voorzien. ‘Ik ben daar vanaf 2017 vragen over beginnen stellen’, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). ‘Maar minister-president Geert Bourgeois heeft me laten weten dat de Vlaamse Statistische Autoriteit de expertise nog niet heeft en de berekening pas voor 2024 zal zijn. Blijkbaar zijn sommige partijen bang voor een objectieve doorlichting van hun verkiezingsbeloftes.’

Wie het glas halfvol ziet, zal kunnen zeggen dat deze doorrekening op zijn minst een eerste stap is naar meer transparantie in de verkiezingsprogramma’s. Maar het risico bestaat dat ze ontaardt in een cijferoorlog waar niemand nog klaar in ziet.