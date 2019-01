De eerste dag van het jaar op de spoeddienst: ‘Na een zwaar trauma slaat de sfeer om’

Niemand wil de eerste dag van het jaar op de spoeddienst beginnen, maar voor spoedartsen hoort het bij de job. ‘Soms gaat het er gemoedelijk aan toe, maar na een zwaar trauma slaat de sfeer al snel om’, zegt spoedarts Christophe Duchatelet (28).

Sommige jobs houden nooit op. Zelfs niet tijdens de feestdagen. Feest op het werk? Of verstand op nul en gaan? Vandaag: Christophe Duchatelet, spoedarts in opleiding aan het UZ Gent

‘Het is best een beetje asociaal om het nieuwe jaar al werkend in te zetten, terwijl iedereen aan het feesten is’, zegt Christophe. Toch vindt hij dat niet het einde van de wereld. ‘Werken op oudejaar vind ik niet zo erg. Ik ben liever thuis met kerst.’

Christophe werkt als spoedarts in opleiding in het UZ Gent. Zo’n opleiding duurt zes jaar, hij is halverwege. Het nieuwe jaar zal hij inzetten op de spoeddienst. ‘Ik werk oudejaarsnacht door, en mag om 9 uur ’s morgens naar huis’, zegt hij. ‘Die nacht hangt er een heel speciale sfeer. De meeste mensen komen binnen met huis-tuin-en-keukenongevallen, dat gaat er wel gemoedelijk aan toe.’

Toch kan de sfeer snel omslaan. ‘Chronisch zieke mensen, met kanker bijvoorbeeld, hebben tijdens de eindejaarsperiode soms acuut een probleem. Dat is een extra klap voor hen.’ Spoedartsen krijgen ook vaak te maken met agressiviteit of zware trauma’s. ‘Als er jonge mensen met levensgevaarlijke verwondingen binnenkomen na een verkeersongeval, is dat een zware domper op de feestvreugde.’

Er werd hem ooit drugs aangeboden tijdens het werk. ‘Een man was nog onder invloed van drugs, en hij wou het feestje duidelijk verderzetten op de spoedafdeling. Hij vroeg of wij niet een beetje drugs wilden, hij had er nog op zak’, lacht Christophe. ‘Mensen zeggen de raarste dingen als ze onder invloed zijn van drank of drugs.’

De patiënten tonen volgens Christophe wel meer respect tijdens de feestdagen. ‘Mensen eisen meer en meer van ons, maar op 1 januari zien we meer respect en dankbaarheid van de patiënten.’

Verloren tijd inhalen

Christophe probeert de verloren tijd later in te halen. ‘Op 1 of 2 januari langsgaan bij familie, dat maakt eigenlijk niet zo’n groot verschil’, vindt hij. En op het werk maken ze het zo gezellig mogelijk. ‘We hebben een kerstboom, zetten kerstmuziek op en laten een digitaal haardvuur knetteren op een computerscherm’, zegt Christophe. ‘We proberen er het beste van te maken, de collega’s hangen dan ook wel wat meer aan elkaar.’

De collega’s laten een traiteur komen, en proberen af en toe samen te pauzeren. ‘Als het kan tellen we samen af, en klinken we met Kidibul’, zegt hij. Na zijn shift, die 17 uur duurt, is hij van plan te rusten. ‘Eerst slapen, en dan familie bezoeken’, zegt hij. ‘Ik heb vier nachten op rij gewerkt.’