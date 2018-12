Felipe (8) stierf op kerstavond, in gevangenschap in de VS: ‘Veel vragen blijven onbeantwoord’

Het jongetje van acht uit Guatemala dat op kerstavond stierf in de Amerikaanse staat New Mexico, is het tweede kind uit dat Centraal-Amerikaanse land op een maand tijd dat sterft in Amerikaanse detentie ...

Felipe Alonzo-Gomez (8) werd met zijn vader vastgehouden in de VS. Het jongetje kreeg hoge koorts en werd onderzocht, maar stierf toch op kerstavond. Zijn dood richt de aandacht op de vastgelopen discussie over het geld dat Trump eist voor zijn grensmuur, maar toch vooral op de loodzware omstandigheden waarin migranten naar de VS reizen.

Het jongetje van acht uit Guatemala dat op kerstavond stierf in de Amerikaanse staat New Mexico, is het tweede kind uit dat Centraal-Amerikaanse land op een maand tijd dat sterft in Amerikaanse detentie. De Amerikaanse grensautoriteiten spreken van ‘een tragisch verlies’ en betuigden hun medeleven.

De overheid gaf de identiteit van het kind niet vrij, maar volgens het Congreslid Joaquin Castro, die hispanics vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden, heette het jongetje Felipe Alonzo-Gomez. Volgens Castro, een Democraat, ‘blijven veel vragen onbeantwoord, zoals hoeveel kinderen al in Amerikaanse detentie zijn gestorven’.

De kleine Felipe was samen met zijn vader naar de VS gereisd. Vader en zoon waren op 18 december de Mexicaans-Amerikaanse grens overgestoken. Het kind werd maandag in een medisch centrum onderzocht, nadat een grensagent had vastgesteld dat het ziek was. De artsen onderzochten eerst of het kind een keelontsteking had, maar stelden als diagnose een gewone verkoudheid. Omdat Felipe ook koorts kreeg, schreven de artsen een pijnstiller en een antibioticum voor. Felipe werd zieker en moest overgeven. Hij stierf enkele uren later, kort voor middernacht, op kerstavond. Omdat de precieze doodsoorzaak niet duidelijk is, wordt een autopsie uitgevoerd.

Loodzware reis

Eerder overleed de zevenjarige Jakelin minder dan 36 uur nadat Amerikaanse grensagenten haar hadden gearresteerd. Foto: afp

Tweeëneenhalve week geleden overleed ook al een meisje van zeven uit Guatemala. Jakelin Caal stierf minder dan 36 uur nadat grensagenten haar hadden gearresteerd. Het meisje was in shock gegaan en haar lichaam was uitgedroogd, aldus The Washington Post. Volgens de grensautoriteiten had Jakelin al verschillende dagen niets gegeten of gedronken, maar haar vader zegt dat zijn dochter gezond en wel Amerika had bereikt.

De dood van twee jonge kinderen op een maand tijd illustreert de loodzware omstandigheden waarin zoveel Centraal-Amerikanen bendegeweld en armoede ontvluchten, en naar de Verenigde Staten reizen. In de Texaanse grensstad El Paso stijgt het aantal gezinnen sterk dat in de VS politiek asiel wil aanvragen. Eens ze Amerika hebben bereikt, worden gezinnen met kinderen ook van grenspost naar detentiecentrum verkast, wat de zorg voor jonge kinderen niet ten goede komt, zegt Ruby Powers, een immigratieadvocate uit Houston. De Amerikaanse grensautoriteiten zullen alvast systematisch alle kinderen jonger dan tien die de grens oversteken, onderwerpen aan een grondig medisch onderzoek. Mogelijk gaat het om duizenden kinderen.

Overheid blijft dicht

In Mexicaanse grenssteden verblijven veel vluchtelingen die asiel in de VS willen aanvragen. Foto: ap

Migratie, en het gebrek aan een akkoord over de financiering van Trumps grensmuur, is ook de reden van de gedeeltelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid. Sinds vrijdag om middernacht is zo’n kwart van de overheid tijdelijk gesloten. President Trump houdt voet bij stuk, en zegt dat hij zo een akkoord over ‘een muur, een hek, of hoe men het ook wil noemen’, wil forceren, ‘om te vermijden dat mensen ons land binnenstromen’. Trump zegt dat het overheidspersoneel begrip heeft voor zijn standpunt, maar een grote ambtenarenvakbond spreekt dat tegen.

Tony Reardon, voorzitter van een vakbond die 150.000 werknemers in overheidsdienst vertegenwoordigt, klaagt aan dat federale ambtenaren ‘een persoonlijke prijs moeten betalen’ en vindt dat de president en het parlement hun werk niet hebben gedaan door de overheid draaiende te houden.