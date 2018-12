Russische president Vladimir Poetin feliciteert zijn land na de geslaagde testen van nieuwe hypersonische raketten. Hij spreekt van een ‘nieuw strategisch wapen in het Russische arsenaal’.

Volgens de persdienst van het Kremlin woonde Poetin woensdag de laatste testfase van de raketten bij in een militair centrum. Het raket, ‘Avangard’, heeft volgens Rusland een onbeperkt bereik en haalt 6.500 km per uur. Daarmee kan het België dus in minder dan 20 minuten bereiken als het vanuit de kosmodroom wordt gelanceerd. Het toestel moet het oude raketsysteem vervangen dat nog uit de tijd van de Sovjet-Unie stamt.

De raketten werden voor het eerst getest in maart. Toen sprak Poetin al over ‘onoverwinnelijke’ hypersonische raketten.

De testen komen er nadat Poetin gewaarschuwd heeft voor een wereldwijd conflict. Volgens de Russische president is er sprake van een afbrokkeling van de internationale wapenbeheersing, omdat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit een wapenpact, en niet willen onderhandelen over een andere wapenovereenkomst. ‘Wij zullen overleven, we weten hoe dat moet. Maar dit is een gevaarlijke situatie voor de mensheid’, zei Poetin daarover.

De beelden in dit artikel zijn gemaakt tijdens de testfases in maart.