Marianne Vos pakt al voor de zevende keer de bloemen in Zolder, Sanne Cant is derde na spannende strijd

Marianne Vos heeft de Wereldbekermanche van Zolder op haar naam geschreven. De Nederlandse was landgenote Lucinda Brand te snel af in de slotronde na een spannende strijd. Onze landgenote Sanne Cant legde beslag op de derde plaats. Het is al de zevende keer dat Vos wint in Zolder. Ze blijft ook leidster in de Wereldbeker en vergroot haar voorsprong op wereldkampioene Sanne Cant.

Alle grote namen waren van de partij in Heusden-Zolder, dus mochten we ons aan een spannende strijd verwachten en dat bleek ook al meteen na de start. Marianne Vos schoot snel uit de startblokken, minder verging het Annemarie Worst die ten val kwam en daarbij ook onder meer Ellen Van Loy en Denise Betsema hinderde. Het trio moest aan een lange inhaalrace beginnen.

Vooraan wachtte Marianne Vos niet, ze nam de eerste ronde voor haar rekening en nam enkele lengtes. Sanne Cant, Brammeier, Alvarado en Maud Kaptheijns volgden iets verderop en het was Cant die het kloofje dichtte in de laatste rechte lijn voor het opdraaien van de tweede ronde.

In die tweede ronde kleurden Vos en Cant de wedstrijd en het was Alvarado die Brammeier en Brand terug naar voren bracht. Een kopgroep van vijf en even schudde Brand, winnares in Namen, aan de boom in de derde ronde. Vos zag het gebeuren en liet de wegrenster van Sunweb niet wegrijden, Alvarado en Cant keerden terug op het wiel. Het tempo zakte een beetje, Kaptheijns, Sels en Compton zaten niet ver en in de vierde ronde kregen we bijgevolg zeven renners op kop op het snelle parcours.

Opschudding vooraan toen Vos plots even aan de kant moest met kettingproblemen en twaalf seconden verloor. In geen tijd dichtte de Nederlandse evenwel het gaatje en snelde ze opnieuw naar voren. Het werd een tactisch steekspel op het eind, met acht renners op één lint en in de laatste hectometers maakte Marianne Vos het verschil. Brand spartelde nog het langst tegen en probeerde voorbij de laatste technische zone Vos nog te verrassen, maar dat lukte niet en het was de zevenvoudige wereldkampioene in het veld die met de bloemen naar huis mocht.

- Uitslag -

1. Marianne Vos

2. Lucinda Brand

3. Sanne Cant

4. Ceylin del Carmen Alvarado

5. Maud Kaptheijns

6. Loes Sels

7. Nikki Brammeier

8. Inge van der Heijden

9. Annemarie Worst

10. Eva Lechner