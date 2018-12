Tunesiërs betogen opnieuw na zelfverbranding journalist

In de stad Kasserine, in het westen van Tunesië, en in de hoofdstad Tunis is het dinsdagavond tot nieuwe betogingen gekomen, nadat een journalist zich maandag in brand had gestoken uit protest tegen de erbarmelijke levensomstandigheden in het Noord-Afrikaanse land.

Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken deelde dinsdagavond mee dat een 18-jarige verdachte uit Kasserine gearresteerd was in het onderzoek naar de zelfverbranding van fotojournalist Abdelrazzak Zorgui. Daarna werden in Kasserine wegen versperd door betogers, die ook banden in brand staken en met stenen en molotovcocktails gooiden naar de veiligheidstroepen. In Tunis trokken betogers naar de centrale laan Habib Bourguiba met spandoeken met daarop ‘Genoeg! ‘.

Kort voor zijn dood postte Zorgui een video online waarin hij de werkloosheid en de armoede aan de kaak stelde, en waarin hij zei dat hij ‘een revolutie zou beginnen’ door zichzelf in brand te steken. Op de achtergrond is een man te horen die sommige woorden dicteert aan Zorqui. Een woordvoerder van het gerecht in Kasserine zei aan het officiële Tunesische persbureau TAP dat er volgens de eerste elementen van het onderzoek vermoedelijk moord in het spel is.

De zelfverbranding van de fotojournalist herinnert aan die van straatverkoper Mohamed Bouaziz acht jaar geleden in Tunesië. Dat incident lokte de Arabische Lente uit, waarbij Arabische alleenheersers omvergeworpen werden.