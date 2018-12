Opnieuw uitstel Congolese verkiezingen in crisiszones

De Congolese kiescommissie heeft de directe stembusslag van zondag in Noord-Kivu en Mai-Ndombe uitgesteld tot maart 2019. Dat maakte de onafhankelijke kiescommissie Ceni bekend.

Volgens de kiescommissie komt er een speciale kalender voor de uitgestelde verkiezingen. Het gaat om de kiesdistricten in de regio van Beni en Butembo in de provincie Noord-Kivu, en in Yumbi in de provincie Mai-Ndombe.

Beni is ten prooi gevallen aan regelmatige aanvallen van Oegandese islamitische rebellen en aan een ebola-epidemie, die meer dan 300 levens eiste. In Yumbi zijn 80 mensen gedood in een uitbraak van sektarisch geweld.

Uitstel

De Congolese verkiezingen werden al eens met een week uitgesteld wegen technische problemen. De nieuwe datum werd 30 december, maar in sommige regio’s zullen de verkiezingen pas in maart doorgaan.

Door een hevige brand in de nacht van 12 december in een magazijn van de kiescommissie werden 80 procent van de stemcomputers en stembulletins voor de hoofdstad vernield. Computers die in reserve werden gehouden in het binnenland, werden overgevlogen naar Kinshasa. Er waren geen stembiljetten meer op voorraad. Er moesten vijf miljoen nieuwe biljetten worden besteld bij het bedrijf in Zuid-Korea dat ook de computer levert.

In de hoofdstad zorgde het nieuws voor spanningen, omdat het al de derde keer was dat de verkiezingen worden uitgesteld. De ambtstermijn van Kabila verliep in principe al in 2016. Toen hij weigerde af te treden, trad de katholieke kerk op als bemiddelaar. Dat leidde tot het politieke akkoord op kerstdag 2016, dat bepaalde dat de verkiezingen moesten plaatsvinden voor eind 2017. Ook dat akkoord kwam het regime niet na.