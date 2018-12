Natte winter is nodig om waterschaarste te voorkomen

De droogte van deze zomer werd officieel erkend als landbouwramp, de natuur heeft hard geleden. ‘Veel mensen zullen het niet graag horen, maar we hebben een natte winter nodig’, zegt algemeen directeur van AquaFlanders Carl Heyrman.

Door de droogte van deze zomer werden de grondwaterreserves ernstig aangetast, en het deficit is ondanks recente regen nog steeds niet weggewerkt. Aangezien de helft van ons drinkwater van grondwater komt, is het belangrijk dat die reserves worden bijgevuld, anders is het mogelijk dat er in de zomer van 2019 problemen met de drinkwatervoorziening zouden optreden. Ook de landbouw en industrie maken veel gebruik van grondwater.

‘Het is dus belangrijk dat we een natte winter hebben om volgende zomer waterschaarste te voorkomen’, zegt Heyrman. ‘Als het blijft regenen is er geen probleem, maar als we een droge winter tegemoet gaan wordt het moeilijk. Het is dus afwachten.’

Sneeuw kan soelaas bieden. ‘Dat is op sommige vlakken zelfs beter dan hevige regenval’, legt Heyrman uit. ‘Wanneer de sneeuw smelt, kan die traag en goed doordringen in de bodem. Als het te hevig regent, dan spoelt het water in de riolering naar de rivieren en uiteindelijk de zee. Dan blijft het grondwaterpeil onveranderd.’

Ook de Vlaamse Milieumaatschappij houdt de situatie in het oog. ‘In het verleden zijn we nog nooit met een serieuze achterstand aan de zomer begonnen, het zou een compleet nieuwe situatie zijn.’

Actieplan

De droogtecommissie van de Vlaamse overheid heeft eerder een actieplan ‘Water’ opgesteld voor land-en tuinbouwers om te voorkomen dat boeren schade ondervinden door wateroverlast of extreme droogte.

Landbouwers moeten ook meer inzetten op efficiënter watergebruik. ‘Onze boeren moeten klimaatrobuuster worden’, erkent Vanessa Saenen van de Boerenbond.