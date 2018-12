Warmste stem van Vlaanderen verdwijnt met overlijden van Francis Verdoodt (76)

Woordkunstenaar Francis Verdoodt is niet meer. Volgende week, op 31 december, zou hij 77 zijn geworden.

Francis verbleef al een tijdje in woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden. In 2013 kreeg hij de titel ereburger van diezelfde gemeente. Hij is vooral bekend als presentator van jeugdprogramma’s zoals Prikballon, toch zit hij vooral in het collectieve geheugen als vertelstem van Schooltelevisie. Hij was tot aan zijn pensioen in 2007 inspecteur Woordkunst voor het Deeltijds Kunstonderwijs. De man was al een tijdje ziek.