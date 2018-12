Meriton Karaxha wint topkamp op kerstboksmeeting in Izegem

Meriton Karaxha heeft dinsdag op de honderdste editie van de kerstmeeting boksen in de sporthal De Krekel in Izegem de topkamp bij de weltergewichten tegen de Kroaat Ivan Njegac gewonnen. De 26-jarige Karaxha haalde het op punten.

Van bij de start trok Karaxha in het offensief en duwde Njegac direct in het verweer. Karaxha deelde in de gehele wedstrijd de lakens uit terwijl zijn opponent het meermaals op lopen zette. De Belg met Albanese roots had wel al enkele verwittigingen gehad van scheidrechter Daniel Van de Wiele, na onder andere een kopstoot, .

De Kroaat bezweek uiteindelijk toch onder de mokerslagen van de Sint-Niklazenaar en werd in de laatste ronde even geteld. Ivan Nejac kon de kamp alsnog afmaken. Uiteindelijk haalde Karaxha het dan ook op punten.

- Uitslagen van de elitekampen -

Weltergewichten (6x3): Meriton Karaxha wint op punten van Ivan Njegac (Kro).

Lichtgewichten (6x3): Mogmad Youssoupov wint op punten van Jordan De Simone.

Cruisergewichten (6x3): Dzemal Bosjnak (BoH) wint door technisch knock-out in de tweede ronde van Yimma Osei.

Zwaargewichten (6x3): Jack Mulowayi wint door knock-out in de tweede ronde van Giorgi Urjumelaschvilli (Geo).

Super middengewichten (4x3): Grischa Sarkisian wint door knock-out in de eerste ronde van Regnars Cirulis (Let).

Zwaargewichten: (4x3) Louison Loizou (Cyp) wint door knock-out in de eerste ronde van Viesturs Knospe (Let).