Snowboardster sterft in lawine in Oostenrijk

19/07/2018

Geen zwarte piste

Sneeuwpret in Sub-Sahara-Afrika, zegt u? Jawel, het kan. Je hebt Tiffindell in Zuid-Afrika, en er is Afriski. Dat ligt in het Koninkrijk Lesotho, een land ongeveer zo klein als België, dat volledig omsloten wordt door Zuid-Afrika. Op een hoogte van 3.222 meter kun je er de ski’s of het snowboard aanbinden en er een kilometer naar beneden schuiven. En er is een bar en restaurant, voor de pré- en après-ski.