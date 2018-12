Maurice De Velder (Think Media) veroordeeld

De voormalige eigenaar van Think Media, Maurice De Velder, is veroordeeld tot het betalen van 2 miljoen euro aan Renault na een zogenaamde dubbelverkoop.

De voormalige ­Renaultgarage aan de Tunnelplaats in Antwerpen laat opnieuw van zich spreken. Aanleiding is de zogenaamde dubbelverkoop van de site in 2012 door Kouter NV, een vennootschap van Maurice De Velder. Kouter kocht op 21 december 2012 de site voor 5,8 miljoen euro van Renault en verkocht die door aan de NV Tunnelplaats (Land Invest Group) voor ruim 9 miljoen ­euro.

Groter project

Maar Renault had bedongen dat het recht had op een supplementaire betaling als de nieuwe ontwikkeling door de NV Tunnelplaats toeliet er een groter project te realiseren. Die extra betaling kwam neer op bijna 2 miljoen euro. Het grotere project kwam er, de zogenaamde Lins Tower, maar Renault kreeg zijn bonus niet.



Die trok naar de Onder­nemingsrechtbank in Brussel (de vroegere rechtbank van Koophandel) en werd op 6 december in het gelijk gesteld. Kouter, Maurice De Velder en zijn management­vennootschap Livius werden solidair veroordeeld tot betaling van de 2 miljoen ­euro aan Renault.



De nieuwsbrief ’t Scheldt meldde eerder deze week het bestaan van de veroordeling van Maurice De Velder. Opvallend is dat er in het vonnis ook verwezen wordt naar bewarend beslag op de managementvennootschap Livius van Maurice De Velder. Die vennootschap is gevestigd op de Prins Filiplaan 49 in Knokke. Het gebouw staat er voor 1,2 miljoen euro in de boeken van Livius.



Of De Velder Renault nu prompt zal betalen? ‘Het is geregeld’, zei Maurice De Velder gisteren. Of geregeld ook betekende dat hij Renault betaald had, wilde hij niet gezegd hebben: ‘De partners hebben een regeling getroffen onder elkaar.’ ­Volgens De Velder is er lang betwist wie de bonus aan Renault moest betalen. Volgens ’t Scheldt was het geld op De Velders ­rekening gestort, maar had hij dat er ondertussen weggehaald. De Velder deed dit af als ‘tendentieuze berichtgeving’. ‘Blijkbaar is jullie opdracht om aan bashing te doen’, zei hij.



‘Goede toneelspeler’

De Velder, een zoon van een Brusselse slachthuisexploitant, bouwde in de jaren 90 de mediagroep Think Media uit, dat onder meer P-Magazine uitgaf en actief was in buitenreclame. De Velder is als zakenman omstreden en werd in 2008 in eerste aanleg veroordeeld voor valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken. In beroep wist hij echter tot een akkoord te komen met het parket en kreeg hij strafvermindering. Een vroegere zakenpartner van De Velder, Zillion-uitbater Frank Verstraeten, omschreef hem eerder als ‘een goede toneelspeler’. Alain Grootaers, voormalig mede-eigenaar van uitgeverij De Vrije Pers, vergeleek De Velder zelfs met ‘The Godfather’ (DS 11 januari 2003).



De Velder is vandaag nog altijd actief in buitenreclame. Zijn vennootschap Mediageuzen omvat ook nog de website P-Magazine.