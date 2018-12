De Clercq negeert oproep Gentse Open VLD-prominenten

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) heeft vrijdag zijn partijgenoot Sami Souguir officieel voorgedragen als nieuwe schepen van Cultuur. Dat meldt VTM. Dat betekent dat hij een ultieme oproep van prominente partijgenoten om toch aftredend schepen Christophe Peeters te herbenoemen heeft genegeerd.

De akte van voordracht van Souguir is ondertekend. Zijn aanstelling moet nog op de eerste gemeenteraad bekrachtigd worden, maar dat is een formaliteit.



De exit van Peeters, die sinds 2000 schepen is in Gent, was een verrassing bij de voorstelling van de nieuwe bestuursploeg van burgemeester Mathias De Clercq. Hij kreeg 4.837 voorkeurstemmen bij de verkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir, die de tweede schepen voor Open VLD wordt.



Het lokale ledencongres van Open VLD koos op 15 december voor Souguir als nieuwe schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning. Die aanwijzing was echter omstreden. Voorzitter Mick Daman moest opstappen omdat er ontevredenheid was binnen de partij over de gevolgde procedure. De Clercq zelf benadrukte dat het gaat om ‘een keuze voor Sami’ en niet tegen Peeters.



Brief



De nog levende oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open VLD Gent van de laatste 30 jaar (behalve Fientje Moerman) eisten vervolgens in een gezamenlijke brief aan voorzitter Gwendolyn Rutten en aan De Clercq, dat toch Peeters de schepen zou worden.



Ze gingen er ook van uit dat De Clercq minstens op de hoogte was van de ‘coup’ tegen Peeters. In de brief, die dateert van kort na de stemming binnen Open VLD, klonk ook stevige kritiek op het leiderschap van De Clercq.



Niet gewacht



De burgemeester had tot woensdag de tijd om de nieuwe schepenen voor te dragen, maar nu blijkt dus dat hij dat vorige vrijdag al deed. Op dat moment was de brief van de prominenten al aan hem gestuurd, maar dat deed De Clercq niet meer van mening veranderen.



‘Correct’



Sofie Bracke, de andere Gentse Open VLD-schepen, gaf gisteren in een interview met De Standaard aan dat de voordracht van Souguir correct is gebeurd, en hij met zekerheid zou worden benoemd.