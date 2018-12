Achtjarige jongen sterft in gevangenschap in de VS

Een achtjarige jongen uit Guatemala is dinsdag gestorven terwijl hij in gevangenschap zat in de Verenigde Staten, vlak bij de grens met Mexico.

Dat heeft het Amerikaanse Agentschap voor Douane en Grensbewaking bevestigd. ‘De officiële oorzaak van de dood van het kind is niet bekend’, aldus het Agentschap. Er komt een onderzoek en de regering van Guatemala is op de hoogte gesteld. Die heeft contact opgenomen met de familie van het kind in zijn land van oorsprong.

De jongen, die samen met zijn vader opgesloten zat, werd maandag behandeld in een ziekenhuis in New Mexico. Die stelde een verkoudheid en later een griep vast. Hij mocht na een korte observatie het ziekenhuis verlaten, maar zijn toestand ging daarna opnieuw achteruit. De jongen werd daarop opnieuw naar de dokter gestuurd, en overleed uiteindelijk kort na middernacht in een hospitaal in Alamogordo, New Mexico.

Meisje

Eerder deze maand overleed al een meisje van zeven jaar dat vanuit Guatemala onderweg was naar de VS, enkele uren nadat ze opgepakt werd door de Amerikaanse grenspolitie. Zij werd begeleid door haar vader en maakte deel uit van een groep die bestond uit zowat 160 migranten. Ze had hoge koorts en stierf in het ziekenhuis. Kort voor Kerstmis werd haar lichaam overgebracht naar haar dorp in Guatemala.