Sombere kerst voor beleggers

De aandelenbeurzen gaan verder onderuit na de aanhoudende aanval van president Donald Trump op de Fed, de Amerikaanse centrale bank.

De beurzen kregen met kerst nieuwe klappen. Boven op de open oorlog tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn centrale bank kwam ook nog eens de shutdown, de sluiting van een deel van de Amerikaanse overheid door de krachtmeting in het parlement met de Democraten. Tussendoor was er de onhandige poging van minister van ­Financiën Steven Mnuchin om de markten gerust te stellen – een poging die alleen maar meer zenuwachtigheid veroorzaakte.



De Japanse sterindex verloor gisteren 5 procent, nadat de Amerikaanse sterindex Standard & Poor’s een dag eerder al 2,7 procent had prijsgegeven. Beide indices vielen sinds hun najaarspiek met circa 20 procent terug. Beleggers maken zich steeds meer zorgen. Ze geloven dat de Amerikaanse economie, traditioneel de trekker van de wereldeconomie, in een recessie zal duiken.



Vertraging of recessie?

De Amerikaanse economie is bezig aan een van haar langste groeiperiodes. De werkloosheid in de VS is het laagst sinds 1969 – slechts 3,7 procent van de beroepsbevolking heeft geen job. Economen zijn het oneens over de vraag of Amerika voor een stevige groeivertraging staat, waarbij er minder maar wel nog altijd groei is, of dat het land zich moet op­maken voor een recessie – een periode van negatieve groei. Velen denken nog altijd dat het tragere groei wordt, maar beleggers houden rekening met het tweede scenario. En de beurs vergist zich ­zelden.



Behale de vrees voor een recessie is er ook het probleem van de bestuurbaarheid. Het conflict ­tussen Trump en de Democraten over de financiering van de muur aan de Mexicaanse grens leidt ertoe dat tienduizenden ambtenaren onbetaald thuis zitten. Bovendien is de Amerikaanse president in zijn oorlog met de Amerikaanse centrale bank in een hogere versnelling geschakeld.



'Het probleem is de Fed'

Voor de Federal Reserve is inflatie bestrijden momenteel prioriteit. De bank verhoogde de rente dit jaar al vier keer om die de pas af te snijden. Maar de renteverhogingen wegen op de beurs en dat maakt Trump, die tot voor kort pochte met de sterke prestatie van de Amerikaanse beurs, woest.



‘Het enige probleem dat onze economie heeft, is de Fed’, aldus Trump. ‘Ze hebben geen markt­gevoel. Ze begrijpen het belang niet van noodzakelijke handelsoorlogen, een sterke dollar of zelfs shutdowns in verband met grenzen (...).’ De malaise straalt ook af op de Brusselse beurs, die aan een van zijn slechtste jaren sinds 1990 bezig is.