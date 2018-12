Fransman Gasquet geeft forfait voor Australian Open

Richard Gasquet (ATP-26) geeft forfait voor het Australian Open (14-27 januari). Dat deelde hij dinsdag mee. De 32-jarige Fransman kampt met een liesblessure. Daardoor miste hij ook al de finale van de Davis Cup. Hij hoopt in februari weer op het tenniscourt te kunnen komen.

Gasquet bereikte al de halve finales van Wimbledon en het US Open en de kwartfinales van Roland-Garros, maar gooide in Melbourne nog geen hoge ogen. Vier keer schopte hij het er tot de achtste finales. Vorig jaar werd hij in de zestiende finales uitgeschakeld door de Zwitser Roger Federer (ATP-3), die het toernooi zou winnen. (belga)