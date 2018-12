Man valt vader aan met bijl tijdens kerstdiner

Een man heeft op kerstavond in Verviers zijn vader aangevallen met een bijl. Dat meldt het parket van Luik dinsdag.

De 69-jarige man was maandagavond zijn echtgenote gaan ophalen in het ziekenhuis om thuis kerst te vieren samen hun zoon. Eens thuis in hun woning in Verviers, escaleerde een en ander al snel. De vader kreeg het zwaar aan de stok met zijn 45-jarige zoon, die daarop een bijl haalde.

De vader raakte gewond aan de hand en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is werkonbekwaam voor een maand en moet dinsdag onder het mes.

De veertiger, die bij het gerecht al gekend is voor feiten van geweld, is overgedragen aan het parket van Luik. De magistraat vraagt zijn aanhouding.