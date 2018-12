Beide motoren vliegtuig Brussels Airlines vallen uit tijdens vlucht

Een toestel van Brussels Airlines, een airbus A330-200, staat al twee weken aan de grond in Brussels Airport nadat beide motoren uitgevallen waren tijdens een vlucht.

De Airbus was op 11 december op weg tussen de Congolese hoofdstad Kinshasa en Brussel. Tijdens vlucht SN358 viel plots de linker motor uit boven Algerije. De piloten overwogen om een noodlanding te maken in Djerba, Tunesië, maar kregen de motor op tijd weer aan. Dat melden de luchtvaartsites Up in the Sky en Luchtvaartnieuws.

Nadat de linkermotor was uitgevallen, viel ook de rechtermotor uit voor de landing in Brussel. De rechtermotor ging meerdere keren uit en startte vervolgens weer op.

Het vliegtuig landde veilig in de luchthaven, maar staat sindsdien aan de grond. Brussels Airlines kon nog niets kwijt over de precieze oorzaak. Het bedrijf meldt aan Luchtvaartnieuws dat het onderzoek nog lopende is. Woensdag maakt het vliegtuig een testvlucht.

Het is vrij uitzonderlijk dat er twee motoren uitvallen tijdens één vlucht, aldus de nieuwssites. Zolang ze niet allebei uitvallen, hoeft dat de veiligheid niet in het gedrang te brengen.

De bijna negentienjarige Airbus A330-200 werd in 2000 aan de failliete maatschappij Sabena geleverd. Daarna deed het toestel dienst bij Lufthansa, SWISS en Air Australia. In april 2013 kwam het in de vloot van Brussels Airlines terecht.