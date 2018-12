Russische topbiatleet Shipulin zet punt achter loopbaan

De Russische biatleet Anton Shipulin zet een punt achter zijn carrière. Zaterdag zal hij, in de World Team Challenge in het Duitse Gelsenkirchen, voor de laatste maal starten. Dat vertelde de 31-jarige Shipulin, die op de Winterspelen van 2014 in Sotchi nog het goud pakte met de estafetteploeg, dinsdag in Russische media.

“De wedstrijd in Gelsenkirchen wordt mijn laatste als prof”, citeren Russische media de biatleet. “Ik heb erover nagedacht en de belangrijke beslissing genomen. Ik vind de nodige motivatie niet meer.” Shipulin nam deel aan de Winterspelen van 2010 en 2014. In Vancouver veroverde hij met de estafetteploeg het brons, vier jaar nadien pakte hij het goud. In Sotchi viel hij in de sprint net naast het podium.

Afgelopen jaar mocht Shipulin niet deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang. De naam van de biatleet dook op in het schandaal rond het door de staat gestuurde dopingnetwerk in Rusland, en daarom kreeg hij van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geen ticket voor Zuid-Korea. Shipulin zelf beweerde de dopingwetgeving nooit geschonden te hebben.

Zijn drie jaar oudere zus Anastasia Kuzmina blijft nog wel actief in het biatlon. Zij komt uit voor Slovakije en won in het verleden al drie olympische gouden medailles en even vaak zilver. In Pyongchang won ze nog het goud op de massastart, pakte ze zilver in de achtervolging en de vijftien kilometer individueel. Afgelopen zondag was ze nog de beste in de massastart in Nove Mesto, goed voor haar twaalfde zege in een WB-manche. (belga/GVDL)