Professor ongerust over aardbevingen in ons land: gevolg van oppompen van grondwater?

De Koninklijk Sterrenwacht in Brussel registreerde de twee bevingen. In de Antwerpse Kempen is zoiets uitzonderlijk. ‘Dessel is gelegen buiten het seismotektonisch actief gebied van de Roerdalslenk in Noordoost-Limburg. Aardbevingen verwacht je hier dan ook niet direct, al vallen ze natuurlijk niet uit te sluiten’, zegt prof Sintubin. ‘Maar als twee kleine aardbevingen, met een magnitude van 0.9 en 1.2 op de schaal van Richter, zich voordoen in hetzelfde gebied in een tijdspanne van minder dan twee uur op een vergelijkbare diepte, zijn ze zo goed als zeker met elkaar gerelateerd.’

Oorzaak

‘De aardbevingshaarden van beide bevingen zijn ondiep, op ongeveer 5 km diepte. Dit terwijl ‘natuurlijke’ aardbevingen doorgaans veel dieper voorkomen, op meer dan 10 km diepte’, zegt Sintubin. Hij relateert de bevingen aan het oppompen en opnieuw injecteren van water uit de diepe ondergrond voor de geothermische centrale die VITO aan het opstarten is. ‘Sinds kort is de geothermiecentrale van Balmatt in werking’, merkt hij op. ‘De epicentra van beide aardbevingen liggen in directe omgeving van de centrale. Een verband valt dan ook niet uit te sluiten. Hoogstwaarschijnlijk zijn het dus ‘geïnduceerde aardbevingen’ (aardbevingen veroorzaakt door gas- of waterwinning, red.).

Ondergrondse spanningen

Professor Sintubin is er toch niet helemaal gerust in: ‘Geïnduceerde aardbevingen, relatief vroeg in de geothermie-productie, laten toch uitschijnen dat de diepe ondergrond en de breuken kritisch gespannen zijn. Waakzaamheid is dus geboden. Er lijkt zeker nood aan een performant controlesysteem. Laten we de twee kleine aardbevingen in Dessel als een duidelijke waarschuwing zien dat een proactieve aanpak van de seismiciteit de enige weg is om te vermijden dat we in Groningse toestanden terechtkomen!’

‘Stelt niks voor’

Bij VITO registreerden ze de micro-aardbevingen ook. Maar ongerustheid is er daar niet, ook al omdat het onderzoeksinstituut de minste seismische beweging ook zelf registreert. ‘Zulke kleine bevingen stellen niks voor en veroorzaken geen schade’, zegt woordvoerster Kristine Verheyden. ‘Ze ontstaan inderdaad omdat wij in Dessel de geothermische centrale op de Balmatt-site aan het opstarten zijn. We persen daarbij het opgepompte hete water, uit de meer dan 4 km-diepe ondergrond, na warmteafgifte weer naar dezelfde diepe waterlagen. Dat veroorzaakt spanningen in sommige aardlagen, die zich dan herzetten.’

Bovengronds zijn zulke ‘herzettingen’ niet of amper te voelen. ‘In sommige gevallen kan je het vergelijken met wat je binnen in je huis voelt als er een vrachtwagen voorbijrijdt op straat’, zegt Verheyden.

Of we ons zorgen moeten maken om mogelijk effecten op de kerncentrales van het SCK op de naastliggende site in Mol? ‘Om dat allemaal netjes in het oog te houden zijn het NIRAS en de waakhond voor de nucleaire installaties, het FANC, bij onze geothermie-experimenten betrokken’, zegt Kristine Verheyden. ‘Maar er is ook een seismologisch netwerk gekoppeld aan onze controlekamer. Dat is verbonden met het KMI. Ik ben een beetje verbaasd dat professor Sintubin dat niet weet. Wij hebben die bevingen hier ook geregistreerd en ze ook onmiddellijk doorgegeven aan de Koninklijke Sterrenwacht. Zolang de bevingen onder de 1.5 op de schaal van Richter blijven, is er niks aan de hand. Mocht het daar in de buurt komen, dan verminderen we de druk van het water dat we opnieuw de diepe ondergrond inpompen. En mocht er zich een zwaardere beving voordoen, dan zetten we alle activiteiten stop.’

