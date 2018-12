SP.A-dissident dan toch akkoord met Antwerps bestuursakkoord: ‘Partij staat boven persoonlijk belang’

Zaterdag stemden drie van de zes verkozen Antwerpse SPA’ers nog tegen het bestuursakkoord (met N-VA en Open VLD) in ’t Stad. Hicham El Mzairh, één van de dissidenten, is nu toch overstag gegaan: ‘Ik leg me loyaal neer bij de keuze van de overgrote meerderheid van de leden.’

Witte rook in Antwerpen vrijdag: burgemeester Bart De Wever (N-VA), Jinnih Beels (SP.A) en Philippe De Backer (Open VLD) stelden die dag hun bestuursakkoord voor. Maar dat was tegen de zin van een deel van de lokale SP.A’ers. Gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Güler Turan stak vrijdagavond het vuur aan de lont. Ook twee andere verkozenen, Karim Bachar en Hicham El Mzairh, stelden zich kritisch op.

Op een urenlange ledenvergadering, waar de sfeer vaak erg gespannen was, stemde een meerderheid van de Antwerpse SP.A-leden zaterdag dan toch in met het bestuursakkoord. 198 partijleden stemden voor, maar nog altijd 78 tegen. In de laatste groep viel ook El Mzairh. In een bericht op Facebook laat hij maandag echter weten overstag te zijn gegaan: ‘De voorbije dagen waren erg emotioneel. Voor alle leden van SP.A Antwerpen en dus ook voor mij’, klinkt het. ‘Laat me met de deur in huis vallen: ik leg me loyaal neer bij de keuze van de overgrote meerderheid van de leden om in de coalitie te stappen. Ik blijf trouw aan de partij.’

‘Demonstratie van partijdemocratie’

Hoe het eraan toeging op de ledenvergadering maakt Mzairh naar eigen zeggen trots: ‘Het was een demonstratie van partijdemocratie en vrijheid van meningsuiting die wij nooit eerder in onze partij hadden gezien. Het bestuursakkoord werd niet goedgekeurd met “handgeklap”. Maar na een lang intern debat waarin alle individuen hun mening mochten uiten. In alle sereniteit, ernst en respect. Om daarna hun stem uit te brengen, in alle vrijheid. Geloof mij: daar zijn de leden van Open VLD en N-VA jaloers op!’

‘Partij boven persoonlijk belang’

‘Ook als fractie komen wij hier sterker uit. Ik doe aan politiek vanuit het principe dat het belang van mijn partij boven mijn persoonlijk belang staat. Zaterdag heb ik in eer en geweten tegen het akkoord gestemd’ schrijft de SP.A’er verder. ‘Vandaag ben ik blij dat de fractie en de partij respect en begrip hebben getoond voor mijn keuze en mijn signaal. Nu is het tijd om de rangen te sluiten en als één blok het stadsbestuur de komende zes jaar een andere richting uit te sturen, socialer en rechtvaardiger.’

Foto: Facebook

Twee schepenen in plaats van drie

Ondertussen is het de partij (vooralsnog) niet gelukt een derde schepen te vinden in eigen rangen. Daardoor zitten er nu niet drie, maar twee SP.A-schepenen in het nieuwe Antwerpse college, Jinnih Beels en Tom Meeuws.