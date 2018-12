Trump: ‘Fed is het enige probleem van de Amerikaanse economie’

De Dow-Jonesindex sloot de verkorte handelsdag 2,9 procent lager op 21.792,20 punten. Nog nooit presteerde de Dow Jones zo slecht op kerstavond. Ook de brede S&P 500 zette een nieuw record neer. Die graadmeter leverde 2,7 procent in tot 2.351,10 punten. Techbeurs Nasdaq ging 2,2 procent omlaag tot 6.192,92 punten.

In de Verenigde Staten zijn bepaalde overheidsdiensten stilgelegd omdat er geen overeenstemming is over de nieuwe staatsbegroting. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft contact gehad met topbankiers om de financiële markten te kalmeren met het oog op de shutdown.

‘Fed mist finesse bij het putten’

Ook veroorzaakte president Donald Trump maandag onrust op de beurs, door in een tweet zwaar uit te halen naar de Fed. Hij noemde de Federal Reserve het enige probleem van de economie in zijn land. Trump twitterde dat de Amerikaanse koepel van centrale banken ‘geen gevoel voor de markt’ heeft. Ook snapt de Fed volgens hem niets van ‘noodzakelijke handelsoorlogen, de sterke dollar of zelfs Democratische shutdowns vanwege de grens’. Trump vergeleek de Fed verder met een sterke golfer die heel hard en ver kan slaan, maar de finesse mist bij het putten. Na de tweet verloor de Dow Jones meer dan 500 punten, om daarna weer licht op te veren.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!