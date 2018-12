De Warmste Week verpulvert vorige record en brengt in totaal 17.286.122 euro op

De Warmste Week van Music for Life 2018, de solidariteitscampagne van de VRT, haalt een recordbedrag op.

De benefietweek heeft dit jaar het recordbedrag van 17.286.122 euro opgebracht. Het vorige record, uit 2017, bedroeg 10.846.566 euro. Het geld is ingezameld voor 1.986 goede doelen, wat ook een record is. Dat bleek maandagavond aan het slot van het solidariteits- en sensibiliseringsproject van de VRT.



In totaal organiseerden de Vlamingen 12.495 acties voor 1.986 goede doelen, of gemiddeld 40 acties per Vlaamse gemeente. Daarnaast liepen 48.852 Vlamingen voor hun zelfgekozen goed doel op een van de Warmathons in Genk, Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Samen liepen de Warmathon-deelnemers 676.608 euro bij elkaar.



Net als vorig jaar trok Music for Life, het initiatief van Studio Brussel voor De Warmste Week, naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Presentatoren Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham draaiden non-stop verzoekplaten voor de goede doelen onder het motto 'Iedereen zorgt voor iedereen'.

82.000 bezoekers in Wachtebeke

'Er zijn geen woorden voor om te beschrijven hoe pakkend en intens de verhalen zijn die we deze Warmste Week elke dag opnieuw gehoord hebben', aldus de presentatoren. 'De veerkracht en weerbaarheid van jong en oud die zich inzetten voor anderen is ontroerend om te zien. Het was echt ongelofelijk en indrukwekkend. Dit overstijgt gewoon alles!'



De afgelopen week trokken meer dan 82.000 mensen naar het domein in Wachtebeke. Zij vertelden er welk goed doel ze een warm hart toedragen en waarom. In The Flame speelden zes topartiesten een benefietconcert. The Kooks, Bazart, Hooverphonic, Years & Years, Christine and the Queens en Jungle haalden elk 20.000 euro op voor een zelfgekozen goed doel.