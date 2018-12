Amerikaanse rechter vrijdag aan longen geopereerd, zondag weer aan het werk

De 85-jarige Ruth Bader Ginsburg van het Amerikaanse Hooggerechtshof werd vrijdag aan haar longen geopereerd. Sinds zondag is ze terug aan het werk.

Volgens een woordvoerder is Ginsburg sinds zondag terug aan het werk terwijl ze bijkomt van een longoperatie in het ziekenhuis. Dat schrijft The Guardian. Het is nog niet geweten wanneer ze terug naar huis mag.

Vrijdag werden twee kwaadaardige tumoren bij Ginsburg verwijderd, zei een woordvoerder. Vorige maand brak de rechter bij een val drie ribben. De tumoren werden ontdekt toen Ginsburg in het ziekenhuis werd onderzocht. De rechter werd in het verleden al twee keer behandeld voor kanker.

Het Hooggerechtshof komt op 7 januari terug samen. Ondanks haar gezondheidsproblemen heeft de 85-jarige rechter nog nooit een vergadering gemist.

De uitgesproken progressieve Ginsburg werd in 1993 benoemd door Bill Clinton. De rechter is een voorvechtster van vrouwen- en holebirechten.