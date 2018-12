China voert strijd tegen Kerstmis op

De Chinese overheid wil liever dat haar burgers de traditionele Chinese, cultuur uitdragen, en zich niet inlaten met allerlei ‘Westerse festiviteiten’. Verschillende steden, scholen en overheidsinstellingen hebben inwoners daarom dit jaar verboden Kerstmis te vieren.

De plaatselijke autoriteiten van de noordelijke stad Langfang hebben alle kerstdecoratie uit winkels laten weghalen, en de uitbaters verboden kerstartikelen te verkopen. Officieel luidt het dat de maatregel dient om de ‘stabiliteit te bevorderen’ en illegale straatventers af te schrikken.

In Changsha, in de centrale provincie Hunan, droeg de plaatselijke overheid scholen dan weer op ‘Westerse feesten’ als Kerstmis niet te vieren. Voortaan verboden: kerstversiering ophangen, kerstwensen uitdelen en elkaar cadeautjes geven.

En op de Chinese socialenetwerksite Weibo herinnerde een leraar uit Huangshan zijn volgers aan een recente instructie van de overheid, namelijk dat het verboden is kerstfeestjes bij te wonen of kerstboodschappen te verspreiden via sociale media. ‘Leerkrachten moeten de studenten kennis bijbrengen over de traditionele, Chinese cultuur en hen ertoe brengen om overzeese festiviteiten, zoals Kerstmis, af te zweren’, postte de leraar op Weibo.

Kerkgangers gearresteerd

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de inspanningen die de Chinese overheid de laatste jaren doet om de populariteit van het kerstfeest tegen te gaan. Volgens het Amerikaanse persbureau AP hebben de besturen van minstens vier Chinese steden dit jaar het vieren van Kerstmis zelfs uitdrukkelijk verboden.

Die instructie sluit aan bij het steeds hardhandiger optreden van de Chinese overheid tegen allerlei christelijke kerken. Vorige week viel de politie bijvoorbeeld binnen bij een bijbelstudiegroep voor kinderen in Guangzhou. Eerder in december werd een kerk in Chengdu gesloten, en honderd kerkgangers gearresteerd. De Chinese overheid heeft het christendom weliswaar officieel erkend, maar staat religieuze activiteiten enkel toe op officieel daartoe erkende plaatsen.

‘Kwestie van zelfvertrouwen’

Waarnemers menen dat de strijd tegen het kerstfeest niet zozeer gezien moet worden als een aanval op het kerstfeest an sich. Het zou eerder een uitwas zijn van de manier waarop sommige lokale overheden omgaan met de richtlijn van de communistische partij om de traditionele Chinese cultuur te herwaarderen. Die communistische partij is officieel atheïstisch, en het partijkader is de laatste jaren op het hart gedrukt om ‘religieuze affiniteiten’ op te geven.

‘In heel wat andere landen wordt tegenwoordig toch ook het Chinees Nieuwjaar gevierd. We zien dat feest hier zelfs als een succesvol exportproduct’, schrijft de populaire Chinese commentator Wuyue Sanren. ‘Vanuit dezelfde zouden wij vervolgens ook geen probleem mogen hebben om hier in China Kerstmis te vieren. Het is een kwestie van zelfvertrouwen. Als we geloof hebben in onze eigen cultuur, hoeven we ons niet bedreigd te voelen door feesten uit het Westen.’

De Britse krant The Guardian merkt bovendien op dat lang niet alle Chinese steden het kerstfeest hebben verbannen. Zo zijn de vele shoppingcentra in hoofdstad Peking als vanouds van top tot teen gehuld zijn in kerstversiering. Net als hier is Kerstmis er ook een uitgelezen periode om te winkelen, en fikse kortingen te scoren op kledij, parfums, make-up en videospelletjes.