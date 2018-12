Vulkaan Etna actief

De vulkaan Etna is terug actief. De luchthaven Catania-Fontanarossa in Sicilië was even volledig afgesloten door de aswolken, intussen kan slechts een beperkt aantal vliegtuigen opstijgen en landen. Er zijn geen gewonden.

Sinds maandagochtend 8 uur (plaatselijke tijd) werden zo’n 130 bevingen geregistreerd, zegt het Nationale Instituut voor Geofysica en Vulkanologie van Italië. De sterkste beving had een magnitude van 4.0.

Met 3.330 meter is Etna de hoogste en actiefste vulkaan van Europa. De vulkaan kan verschillende keren per jaar actief worden, waardoor het als gevolg lava en aswolken spuwt. De laatste uitbarsting was in 1992.