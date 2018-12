Bejubeld maar toch aan de deur gezet: de verdiensten van Raf Simons

Hij was twee jaar lang creatief directeur bij Calvin Klein, maar moest voor het einde van zijn contract het modehuis verlaten. De Belgische modemaker Raf Simons rijfde veel prijzen binnen, maar kon toch niet overtuigen.

Simons vertrekt ‘in goede verstandhouding’ bij Calvin Klein. Het modehuis wil naar eigen zeggen een nieuwe richting uitgaan, en die verschilt met de creatieve visie van Simons. Toch werd de ontwerper eerder geprezen voor diezelfde visie.

In juni won hij in de Verenigde Staten voor het tweede jaar op rij een CFDA Award, de zogenaamde ‘Oscars van de mode’. In 2017 vond de Council of Fashion Designers of America (CFDA) het na twee collecties al tijd om hem met een dubbele prijs te belonen: Simons kaapte de award weg voor beste ­designer van het jaar, voor zowel heren- als damesmode. In 2018 won hij die prijs voor ‘beste ontwerper’ in de categorie vrouwenmode.

In 2017 mocht hij zich ‘ontwerper van het jaar’ noemen, toen hij in Londen bekroond werd op The Fashion Awards. Datzelfde jaar werd hij ook in eigen land uitgeroepen tot ontwerper van het jaar.

De Belgische modeontwerper werd in oktober door het beroemde American Folk Art Museum (AFAM) in New York in de bloemetjes gezet ‘omdat hij in zijn ontwerpen vaak gebruik maakt van de typische Amerikaanse quilts’.

Kardashian en Solange

Simons maakte ook opvallende reclamecampagnes. Zo strikte hij twee jaar op rij alle Kardashians voor zijn lingeriecampagne. Hij vroeg ook aan Solange, zus van zangeres Beyoncé, om een campagne uit te werken. Ze werd er uiteindelijk ook het gezicht van, samen met R&B-zangeres Kelela, singer-songwriter Caroline Polachek, Dev Hynes van indiegroep Blood Orange en muzikant Adam Bainbridge.

Daarnaast blies hij nieuw leven in de parfumafdeling. Eerder dit jaar kwam er na 13 jaar een nieuwe geur op de markt. Hij nam ook de jeansafdeling onder handen, paste het logo aan en maakte een nieuwe basiscollectie.

Tijdens de New York Fashion Week in februari volgend jaar, zal er door het vertrek van de Belg geen nieuwe collectie te zien zijn van Calvin Klein. Het contract van Raf Simons liep nog acht maanden.

Van Neerpelt naar New York

Raf Simons werd in 1968 in Neerpelt geboren. Hij studeerde productontwikkeling in Genk, maar door een stage bij Walter Van Beirendonck belandde hij in de mode. In de herenmodelijn die hij vanaf 1995 maakte, koos hij voor een nieuwe visie op jongerencultuur. Via straatcastings boekte hij voor zijn shows in Parijs gewone jongens, zoals skaters en rappers – niet de doorsneemannequins.

Door de kracht van zijn eigen herenmodelijn, en allicht ook door zijn werkmethode, mocht Simons respectievelijk zeven en vier jaar werken voor de grote modehuizen van Jil Sander en Christian Dior. Dat hij overstapte naar Calvin Klein leek na jaren damesmode bij die andere labels een verbazende stap.