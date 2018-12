Het gaat Nederland financieel voor de wind

De Nederlandse overheid zit in goeie papieren. Onze noorderburen hebben voorlopig een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bbp. Het zijn cijfers waarvan ons land alleen maar kan dromen.

Eén en ander blijkt uit de cijfers over de periode tot en met september van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De overheidsschuld kwam volgens het bureau eind derde kwartaal uit op 52,9 procent van het bruto binnenlands product. De schuldgraad is daarmee met 4,1 procentpunt gedaald sinds begin van het jaar. Een pijnlijke vergelijking dringt zich op: in ons land geraakt de staatsschuld straks voor het eerst sinds lang eindelijk onder de 100 procent. Wellicht.

En dan het begrotingsoverschot. Halfweg het jaar had Nederland al een begrotingsoverschot van 1,9 procent. Dat groeide in de herfst dus verder aan tot 2,1 procent van het bbp.

De overheidsinkomsten lagen 12 miljard euro hoger dan de uitgaven.

Bij ons zegt u? De ambitie van de regering-Michel was vier jaar geleden glashelder: de begroting zou tegen 2018 structureel in evenwicht zijn. Van al die beloftes is niet veel in huis gekomen. De nieuwe horizon om een evenwicht te bereiken, ligt nu in 2020. Intussen blijven we zitten met een tekort.