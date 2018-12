Dit zijn de pakkendste momenten van De Warmste Week

Tijdens De Warmste Week waren er opnieuw heel wat pakkende momenten. Vrienden en familie van Jella Lauwens, die overleed in een verkeersongeval, zamelden geld in voor vzw Rondpunt. Bénédicte, Greet en Doris, die alle drie hun zoon verloren, voerden actie voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Maar er waren ook lichtere momenten, zoals de kleine Lore die enorm schattig ‘Shotgun’ zong.

In september sloeg het noodlot toe. De 22-jarige Jella Lauwens overleed bij een zwaar verkeersongeval. Daarom besloten haar vrienden en familie om acties te organiseren ten voordele van vzw Rondpunt, die verkeersslachtoffers begeleidt. ‘We hebben voor vzw Rondpunt fietslichtjes verkocht, om in het teken van verkeersveiligheid te blijven’, zegt haar beste vriendin Janneke. Daarnaast verkochten ze ook chocoladedruppels, waar de jonge voetbalster verzot op was. Nicky Evrard, de keepster van de Red Flames, verzamelde onder andere shirts van de vrouwenploeg waardoor ze een veiling konden organiseren. Er werd in totaal 14.908 euro verzameld voor vzw Rondpunt.

De kleine Lore was misschien de schattigste persoon die een liedje aanvroeg. Toen ze een plaat mocht kiezen, koos ze voor ‘Abi abi shogge’. Enthousiast zong ze het lied op de arm van een vriendin van haar oma, terwijl Otto-Jan Ham ‘Shotgun’ van George Ezra klaarzette.

Linde Merckpoel zweeg een week lang. Met haar actie kon ze 10.000 euro verzamelen voor Coda, een centrum gespecialiseerd in palliatieve zorgen. Zondag sprak ze voor het eerst in het provinciale domein in Wachtebeke. ‘Hallo! Ik ben zo blij om jullie allemaal te zien en ik ben ook blij om met jullie te praten’, zei Linde. ‘Het was verschrikkelijk. Het was echt ellendig. Ik heb me een hele week zo alleen gevoeld. Maar nu zie ik jullie. En het is super. Ik ben weer alles vergeten. Ik ben zo blij dat ik hier ben!’

Vrienden van de 21-jarige Jasper maakten postuum zijn grote droom waar. Jasper stapte zelf uit het leven. Na zijn dood vonden zijn vrienden een notitieboekje met ontwerpen voor een kledinglijn, die ze op kleren drukten. Zo startten ze de kledinglijn Jazzy For Life op. De opbrengst ging volledig naar vzw Ouders Van een Overleden Kind, die de ouders van Jasper steunt. Naast Jasper verloren ze in 2015 ook hun goede vriend Michael. De actie werd opgestart ter ere van Jasper en Michael.

De Chiro van Zonnebeke organiseerde een kerstmarkt waar ook ‘vlammetjes’ werden verkocht. Dat zijn embleempjes die Chiro-leden op hun hemd kunnen naaien met als spreuk ‘Chiro for Life’. Op de kerstmarkt werden er zo’n honderd ‘vlammetjes’ verkocht, waarbij er vijftig overbleven. De Chiro deed een oproep naar heel Vlaanderen om te polsen of ze de overige vijftig embleempjes konden kopen. Die actie werd uiteindelijk veel groter dan voorzien: er werden 23.000 embleempjes verkocht. De jongeren zamelden zo maar liefst 33.122,80 euro in voor het Kinderkankerfonds met hun ‘vlammetjes’, en 2.455,86 euro met de kerstmarkt.

Het ‘vlammetje’ Chiro For Life Foto: VRT

Bénédicte, Greet en Doris verloren alle drie een zoon aan zelfdoding. Ze vinden dat het onderwerp een te groot taboe is, dus strijden ze samen voor meer openheid. Ze besloten om geld in te zamelen voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Ze verkochten 2.000 kilo pannenkoeken en heel wat warme en koude dranken. Het bedrag dat ze hebben ingezameld is nog geheim, dat onthullen ze maandag om 15.45 uur in Wachtebeke.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.