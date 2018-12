Noorse autodief belt politie vanuit auto die hij probeerde te stelen

Een zeventienjarige jongeman kwam maandagochtend vast te zitten in de Volvo die hij net had proberen te stellen. Ten einde raad belde hij dan maar de politie.

Kerstavond is alvast goed begonnen voor de politie van de Noorse stad Trondheim. Een autodief belde er de politie en biechtte op dat hij vast was komen te zitten in het voertuig dat hij net daarvoor geprobeerd had te stelen.

‘Hij belde ons maandagochtend om 8 uur vanuit de auto waarin hij vast was komen te zitten’, vertelt Ebbe Kimo van de Noordse politie aan de publieke zender NRK. ‘De dief kreeg de deuren van de gestolen Volvo niet meer open. Hij kent ons nog van vroeger en dacht dat het wel OK zou zijn ons om hulp te vragen. Net alsof je een goede vriend zou bellen, eigenlijk.’

Kimo zegt dat de zeventienjarige dief er weliswaar in geslaagd was de deuren te openen van het voertuig, dat geparkeerd stond vlakbij de gevangenis van de derde stad van Noorwegen, zonder enige zichtbare schade aan te richten, maar vervolgens vast kwam te zitten door het centrale vergrendelingsmechanisme van de wagen.

‘Niet slimste dief’

‘Hij klonk nogal over zijn toeren toen hij ons belde. Ik denk dat hij dus wel degelijk opgelucht was toen we ter plekke waren’, zegt de politieagent. ‘We kennen de dader van enkele eerdere kruimeldiefstallen, en zelfs van een paar autodiefstallen. De slimste autodief is hij waarschijnlijk niet. Bij zijn eerdere pogingen slaagde hij er namelijk nog in het gestolen voertuig ook weer te verlaten.’

De minderjarige dief werd opgepakt, en na verhoor weer vrijgelaten. ‘Hopelijk kan hij thuis alsnog van een warm kerstfeest genieten’, besluit Kimo. ‘Het moet fijn zijn te weten dat je altijd op de politie kunt rekenen wanneer je ergens vast bent komen te zitten.’